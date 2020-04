Santo Tomé: trabajar en tiempos de Covid-19

Viernes 17 de abril de 2020 | 13:43hs.

En tiempos de crisis “hay que amañarse para sobrevivir” decían nuestros abuelos. Y esa parece ser la consigna de Favio Siviero, un santotomeño de múltiples oficios, que además maneja un remis.Al iniciarse la pandemia de coronavirus, Favio Siviero comenzó a buscar alternativas para poder seguir trabajando y que su actividad no se viera afectada por esta emergencia sanitaria. Y fue así, buscando opciones, se le ocurrió hacer un remis aséptico. Con un poco de ingenio y poca inversión logró aislar una cabina para el chofer y otra para el pasajero con hule.“Hace dos semanas aproximadamente, preocupado por mi actividad de remis, se me ocurrió cómo hacer para garantizar algún tipo de aislamiento entre el pasajero y yo, por seguridad del pasajero y por seguridad mía. Y también, ofrecer algo diferente”, explicaba Siviero.Conocedor de la actividad, notó que se deprimió el mercado, y bajó el poder adquisitivo de la gente, “pero yo sé que detrás de toda crisis hay una oportunidad de negocios. Y empecé a ver que en realidad la gente está en crisis por la inseguridad de dónde está el virus, de dónde viene, cómo se transmite, y también analicé que el barbijo a veces no es suficiente porque se comparte el ambiente con el pasajero. Entonces se me ocurrió aislar el habitáculo del pasajero”.“Y ahí me puse a pensar el material que iba a utilizar, y pensé en el hule, el mismo que se utiliza para cubrir las mesas, y averigüé los precios, las medidas, y tomé las medidas del auto, y dividí el habitáculo. También forré los asientos, porque son de pana y son más difíciles de desinfectar. Cuando tiene un asiento plástico es más fácil de pasar un trapo con agua con lavandina, o solución de agua con alcohol”, describió Siviero.Y manos a la obra: utilizó 1.80 m de varilla de 8 mm, cinta de empaquetar, y casi 4 metros de hule. “Con tres metros y medio de hule, logré forrar los asientos traseros, el respaldo trasero, el material plástico baja por detrás del asiento trasero, cubre el piso y de ahí sube por detrás del asiento delantero, hasta el techo”, contó.Para sujetar el plástico al techo, Favio colocó un arco de hierro que iba del piso, haciendo presión hacia el techo, y así logró sostener el plástico.“La idea es hacer pocos viajes, distanciados entre pasajero y pasajero, y entre cada viaje hacerla desinfección con lavandina por todo el espacio cubierto con plástico, manijas de las puertas, marcos de las puertas, y prepararlo al auto para buscar al siguiente pasajero”, dijo.Señaló además que el sistema para cobrar es abajo del auto, con tarifas redondeadas, para evitar buscar cambio; o bien, se le dice que deje el dinero en el asiento trasero, y se retire.Además, el conductor utiliza una máscara de las que usan los cortadores de pasto, como parte del protocolo de actuación al que se ajustó.El sistema que llevó adelante Siviero se asemeja a los cajeros de los supermercados, o cajeros de bancos.En Mendoza, la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza dispuso que los taxis, remises y todas las plataformas electrónicas, como Uber y Cabify, deberán utilizar de manera obligatoria un material transparente como separación entre el chofer y el pasajero.La medida, que ya se utilizó en colectivos urbanos, empezó a regir el lunes último en esa provincia y será por el término de sesenta días para prestadores del servicio de taxis y remís por Resolución 301 de la Dirección de Transporte de Mendoza.Además, indica que la separación deberá ser de material transparente y no podrá afectar las condiciones de conducción y visibilidad del conductor de la unidad.