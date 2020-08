Santo Tomé se quedó sin motoniveladora por falta de acuerdo entre concejales

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 17:14hs.

Por la falta de acuerdo entre los concejales del oficialismo y la oposición de Santo Tomé, Corrientes, el municipio se quedó sin la posibilidad de ampliar el parque vial. Luego de la sesión ordinaria de todos los miércoles, se realizó una sesión extraordinaria donde se trató el empréstito que encararía el Municipio y la modalidad de compra de una motoniveladora y una retroexcavadora. Allí, las diferencias echaron por tierra la compra de los equipos.









La oposición local sostuvo desde un comienzo de la discusión, hace prácticamente un mes, que el Municipio no puede contraer una deuda que supere el tiempo de la gestión actual. Esa postura fue refutada inmediatamente por el oficialismo, que no lo considera de esa manera.





Además, la intención de compra directa también fue desestimada por los ediles opositores ya que sostienen que la mejor opción era el llamado a licitación, instancia en la que podrían ejercer de contralor. Desde el oficialismo se sostiene que en la compra directa también les permitiría ejercer de contralor, ya que serían partícipes de toda la investigación de mercado que habían realizado sobre las máquinas necesarias para Santo Tomé.







Así, el debate de este miércoles rondó en la toma del empréstito en primer lugar, y la forma de adquisición: por compra directa, que en un mes la maquinaria estaría en Santo Tomé, o por llamado a licitación, que llevaría alrededor de cinco a seis meses.





La discusión en la sesión



Al iniciar la sesión extraordinaria, pasadas las 11.30, el concejal Eduardo Etchegaray solicitó un cuarto intermedio y que se conforme una comisión, por diez minutos, con todos sus pares. Los ediles Silvina Ramírez Forte, María Ordenavía y Román Naya no aceptaron la propuesta. Expresaron que no había nada que se pueda decir en diez minutos que hicieran cambiar su dictamen. Se sometió a votación, y tras discutir airosamente, se reunieron Eduardo Etchegaray, Carlos Balmaceda, Santiago Saucedo y Stella Uguet, y a los minutos regresaron a sus bancas.Pasadas las 13 horas, y luego de la lectura de los dos dictámenes con sus respectivos fundamentos, se sometió a votación. El dictamen número 1, que poponía la toma de un préstamo y la compra por licitación fue votado por Balmaceda, Etchegaray, Saucedo y Uguet. Y el dictamen número 2, que contemplaba también un llamado a audiencia pública y una compra directa, fue votado por Naya, Ordenavía y Ramírez Forte.Y así el proyecto cayó en su totalidad, no habiendo más instancias para apelar, ni debatir.