Santo Tomé: ahora los comercios abren hasta las 22

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 23:30hs.

La Comisión de Crisis dio respuestas a la comunidad en una conferencia de prensa, ya que hay diferentes versiones que refieren a la presencia de estudiantes brasileños en los últimos días, e incluso, la venta de mercadería brasilera, siendo que el paso fronterizo “Puente de la Integración” está cerrado al tránsito vecinal, únicamente está abierto al tránsito comercial.









De la propuesta, que tuvo lugar en la Facultad de Medicina Héctor A. Barceló, participaron los integrante de la Comisión de Crisis liderada por el intendente Mariano Garay, el director del Hospital bioquímico Alfredo Alegre, rector de la Facultad Adolfo Schneider, médicos, fuerzas de seguridad, funcionarios, defensa civil.





El intendente fue el primero en hacer uso de la palabra. Afirmó que tuvo buenos resultados la opción de caminatas y trotes en el predio de Gendarmería Nacional, que ahora se extendió a todos los días de la semana, de 13 a 17, y a partir de esta abarca a mayores de 60 años. Además, se habilitó un trayecto por ruta 94 para ciclistas, que también solicitaban su lugar.





En cuanto a la posibilidad de que existan embarcaciones que de madrugada hacen pasar personas y/o mercaderías de San Borja (Río Grande Do Sul) a Santo Tomé (Corrientes), el intendente desestimó la teoría, aunque instó a quienes tengan datos concretos de que ocurran esos pases ilegales, a denunciar ante las autoridades.





San Borja, al igual que Santo Tomé, tiene todos sus ingresos cerrados. La diferencia entre ambas es que la localidad brasileña ya tiene tres casos de Covid-19 confirmados.





En otro tramo, el dr. Gustavo Andrich, en representación del Centro Unificado de Frontera reiteró que ese paso fronterizo está cerrado al tránsito vecinal, pero abierto al tránsito comercial con todas las medidas de seguridad exigidas por la emergencia sanitaria. Indicó que hay muchos estudiantes y vehículos con patente brasileña que están en Santo Tomé en este momento, y que seguramente han ingresado por Uruguayana. “Recibimos muchas denuncias con patentes brasileñas, y lo cierto es que esos chicos, los estudiantes en su mayoría, tienen nacionalidad argentina, domicilio en Santo Tomé, y por eso, seguramente, pudieron ingresar al país. Lo único que tienen de Brasil es la patente del auto”, añadió.A su turno, el concejal Román Naya se refirió a la necesidad de trabajar que se advierte hoy en la calle, y de la búsqueda de una “normalidad administrada”, viendo que en la actualidad “la situación epidemiológica en el país no está mejorando, al contrario”. Además, señaló que en Santo Tomé hay varias personas afrontando consecuencias legales por no cumplir la cuarentena.El director del hospital San Juan Bautista, Alfredo Alegre, hizo referencia al protocolo que se sigue en el nosocomio. “Es el nacional y provincial. En caso que un profesional sospeche que un paciente tenga Covid-19 se lo traslada a un sector especial, allí se le hace el isopado, y se envía esa muestra a Corrientes. Si el resultado da negativo, el médico define si darle o no el alta. Si da positivo, y si requiere internación de mayor complejidad, o respirador, se lo envía al Llano o al hospital de campaña del gobierno provincial. Y si es positivo pero no requiere internación, se lo envía a su domicilio con seguimiento, o bien, al centro de aislamiento municipal”, explicó el profesional.