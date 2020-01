Santo Tomé: activan plan de acopio y redireccionamiento de chatarra

Martes 21 de enero de 2020 | 20:00hs.

El secretario de medio ambiente municipal Lucas Velázquez se refirió al plan que activó la comuna para deshacerse de toneladas de chatarra que se recolectan en la ciudad. Por día el basural de Santo Tomé recibe 35 mil kilogramos de residuos, contando con chatarra, ramas y escombros. El proyecto de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se encuentra frenado por el momento.







“Esto no es solo en Santo Tomé, sino en toda la provincia, estamos adheridos al plan GIRSU. Santo Tomé también se suma, cumplimentando lo que ellos nos solicitan. Lo activamos con un plan de descacharrado, que lo viene haciendo la Comisión de Lucha contra Enfermedades Emergentes todos los años. Nosotros preparamos el predio, disponemos el lugar, y se empezó a juntar y acumular todo lo que sea residuos de grandes dimensiones, en este caso son las chatarras, para poder darles un lugar y a partir de ahí ver si se puede hacer algún tipo de tratamiento a ese tipo de residuos que son aprovechables”, señaló el funcionario.





Se trata de cocinas, heladeras, ventiladores, parte de rodados que fueron sacando los vecinos. Los operativos de descacharrado se retomaron en diciembre, y durante enero se vieron interrumpidos con motivo de las fiestas, se había paralizado el trabajo, pero la semana entrante tendrá continuidad. Esa labor la van haciendo por zona, con cronograma, se difunde por qué zona andarán, la gente saca sus cacharros afuera, y la Municipalidad se hace cargo de llevarlos.







En lo que respecta a la dirección de Medio Ambiente y al plan de tratamiento de residuos del basurero, “estamos ordenando como siempre. Les recuerdo que el basural de Santo Tomé recibe por día 35 mil kilos de residuos, cálculo que incluye chatarra, ramas, podas, escombros. Es un promedio que sacamos cuando ingresan los camiones al predio, y vamos buscando un lugar a los residuos”.







En relación a la empresa que vendría a Santo Tomé a buscar las chatarras, Velázquez dijo que existe la posibilidad, pero aún se encuentran en faceta de acopio.



No obstante, Velazquez dijo que los días martes y jueves salen con el tractor y acoplado por toda la ciudad, y levantan ramas de podas, y todo lo que encuentran. “Notamos que la gente poda y se descompromete, responsabiliza a la Municipalidad de todo lo que sacó a la vereda, o de las ramas del árbol que podó. Y no es así”.







Planta de tratamiento







En la actualidad se encuentra frenada la realización de la planta de tratamiento de residuos, teniendo en cuenta que el predio (que iban a ocupar para ello) está con una situación judicial que aún no se dirime. “Hoy podemos solamente mantener el orden dentro del predio, y no avanzar con lo que venimos trabajando con las gestiones que encaramos con el Gobierno de la Provincia, como fue el convenio de cooperación que hemos firmado para la planta”, dijo Velazquez.



“Existe una ordenanza que fue aprobada en el Concejo Deliberante, la que expresa que la Municipalidad debe acopiar según su tipo de residuos, y después ver la forma de comercializar, o de reutilizar. Por la cantidad que tenemos de chatarras, que no es mucho, a una empresa no le conviene venir a buscar acá. Tenemos que tener como mínimo 300 toneladas para mover todo el equipamiento”, expresó.En la actualidad, cuando la chatarra llega al predio, se procede al acomodo de las mismas y a la fumigación intensiva, ya que la campaña de lucha contra enfermedades emergentes así lo dispone.Si bien, hasta el momento no se retomó el cronograma de recolección de cacharros por la ciudad, el director de medioambiente indicó que los vecinos que deseen acercar por su cuenta los cacharros al basural municipal lo pueden hacer, que allí reciben todos los días.Además, el funcionario indicó que el recurso de amparo interpuesto desde un sector puntual de la comunidad, frenó todo lo que se había logrado. “Y cuando por fin se pudo destrabar, actualizamos los montos y tuvimos la mala suerte de que se disparó el dólar, y se nos fue de las manos para poder alcanzarlo. Tenemos fe y confianza de que este año lograremos tener la planta”, añadió.