Santiago Ros: “Vamos a focalizarnos en las familias de escasos recursos” - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 23:40hs.

El presidente de Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, el ingeniero Santiago Ros, hizo un pormenorizado detalle de las obras que encarará el organismo en 2021. Fue ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, que preside la diputada Farm. Natalia Rodríguez (Frente Renovador).Adelantó que el IPRODHA enfocará sus recursos hacia las familias pobres e indigentes. “Tenemos un déficit vegetativo en cuanto a soluciones habitaciones de 3500 por año. Es decir, si no cubrimos esa cantidad de manera anual, el déficit crece”, reconoció el funcionario.Explicó que cuando se habla del problema de la vivienda “no es puntualmente la casa, sino el lote. Y el Estado provincial busca soluciones en este sentido”. “Tenemos la premisa de construir mucho, barato y pronto”, aseguró.Ros indicó que para 2021 el proyecto de Presupuesto prevé 13.429.502.000 pesos, un 43,62% más que en 2020 (9.350.812.000).“Este 2020 fue impactado por el cambio de gobierno a nivel nacional y el coronavirus. Hubo problemas de reducción en el financiamiento provenientes del Ministerio de Hábitat de la Nación. Viene apenas una fracción de los recursos, los demás están semiparalizados”, explicó. Sostuvo que el fondo específico (FONAVI) tuvo una drástica reducción, porque depende de la actividad económica.“Marzo y abril, sobre todo el segundo, fueron meses muy malos. Fue una suma de complicaciones. Mayo mejoró con la utilización de nuevas herramientas. Los bancos empezaron a funcionar con más fluidez, lo mismo que otras bocas de pago. Y junio, julio y agosto hubo buena recaudación”, detalló.Ros sostuvo que “dentro de la precariedad, es alentador. Nos permite culminar las obras que estaban en marcha e iniciar otras. Nos estamos moviendo con lo nuestro y con lo poco que viene de la Nación”.Adelantó el presidente del IPRODHA que pretenden que ingresen desde el FONAVI 1360 millones de pesos el año que viene. Recordó que el principal aportante es el Ministerio de Habitat. Apuntó asimismo que supera los 3.500 millones de deuda de la Nación con la Provincia.Adelantó que para 2021 está prevista la construcción de 1668 viviendas sustentables de madera de 32 metros cuadrados, 400 unidades de viviendas rurales, 120 viviendas de emergencia para eventos extraordinarias de madera y 11 de mampostería y 22 casas experimentales bioclimáticas.Ratificó que continuará el programa de gestión compartida, para poblaciones más pequeñas, donde se pretende llegar con una casa económica, en un trabajo en conjunto con los municipios.“Hemos relanzado el programa Construyo mi Casa, que es un crédito básicamente. También estará el Arreglo Mi Casa y se relanzará el Plan Techo”, anticipó y añadió que habrá un programa de urbanización de 13 barrios populares (ubicados en distintos puntos de Misiones).“Tenemos unas 85 mil familias que no tienen una vivienda digna. Es un tema que debemos resolver y a largo plazo. No se puede hacer en cinco o seis años. Requiere de políticas constantes”, consideró.“Para marzo del año que viene estaríamos habilitando una de las etapas más importantes del Instituto de Medicina Tropical en Iguazú. Tenemos previstos asimismo avanzar en el Acueducto troncal norte para Oberá, en la canalización de arroyos, en la construcción y refacción de escuelas, CAPS, hospitales y cárceles”, añadió.Ros informó que se entregaron 12600 títulos de propiedad y que en el proyecto de presupuesto están contemplados 46 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Cruz de Santa Ana, puntualmente de los ascensores, la “piel” metálica de la cruz, el mantenimiento del sistema sanitario y la distribución de agua.Además, aportó datos acerca del funcionamiento de los espacios de disposición de residuos (rellenos sanitarios) de Fachinal y Caraguatay. Con respecto al primero, indicó que recibe 136.200 toneladas anuales, y el segundo 74.300. “Es decir, se generan 200 mil toneladas de residuos anuales. De ese volumen, el 40% corresponde a Posadas. Y si a esa ciudad se suman Oberá, Iguazú y Eldorado, se llega al 62%”, señaló.