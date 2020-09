Santiago del Moro dio positivo por Covid-19 - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 10:30hs.

Santiago del Moro informó que dio positivo en coronavirus. El conductor publicó en su cuenta de Twitter que se sometió a una prueba de COVID-19 luego de los casos que se reportaron entre varias figuras de La 100, donde tiene su programa.“Quería simplemente contarles que me llegaron los resultados del hisopado y soy COVID positivo”, escribió el animador y detalló que no presentó fiebre, así como tampoco perdió el olfato ni el gusto.“¡Estoy totalmente asintomático!”, precisó Santiago y, al mismo tiempo, indicó que en su familia se encuentran en perfecto estado. “¡Todos en casa estamos muy bien! ¡Gracias!”, agregó para llevarles tranquilidad a sus seguidores.El conductor dijo que continuará con su ciclo radial, El club del Moro (La 100), de manera remota. “Les recuerdo que seguiré transmitiendo mi programa de radio desde casa hasta tener el alta médica”, advirtió en el final de ese posteo.En un nuevo tuit, la figura de Telefe contó que está muy entusiasmado por el inminente estreno de MasterChef Celebrity, que en la versión argentina del popular reality, que tendrá como participantes a Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, entre otras figuras.Santiago explicó que esta semana tenía que grabar promociones para el programa. Sin embargo, no pudo ir al canal como tenía previsto tras el resultado del hisopado.“Nos escuchamos mañana en El Club del Moro de 6 a 10 por La 100. Y muy pronto se viene MasterChef Celebrity ... de paso les mando un abrazo fuerte a la distancia a mis compañeros, que empezaron hoy a grabar las promos y, por obvias razones, yo no pude estar. Gracias por acompañarme siempre”, expresó el conductor.Esta semana, Claudia Fontán confirmó que dio positivo en coronavirus. “La Gunda”, como le dicen afectuosamente muchos de sus colegas, dio a conocer al aire en diálogo con Mujeres, su programa en eltrece, que ella se contagió porque muchos de sus compañeros en La 100, donde ella también trabaja, están infectados con COVID-19.Guillermo Poggi, Marcela Tauro, Guido Kazcka y Catherine Fulop también se tuvieron que testear y en todos los casos tuvieron resultados positivos.La conductora venezolana precisó que su marido, Ova Sabatini, y una de sus hijas, Tiziana, que actualmente viven con ella, también se contagiaron. De hecho, su suegra, Beatriz Garófalo, que se mudó con ellos recientemente, también tiene coronavirus y tuvo que ser internada porque sufre de problemas respiratorios previos.