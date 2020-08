Santiago Cafiero: “Macri no tiene idea de lo que está pasando en Argentina”

Domingo 16 de agosto de 2020

Larreta dijo que no participará de la marcha La marcha contra el gobierno, las medidas que aplica frente a la pandemia de coronavirus y el proyecto de ley de Reforma Judicial que tendrá lugar mañana expuso nuevamente las fisuras en Juntos por el Cambio. Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se esforzó por remarcar que la convocatoria no es partidaria y le solicitó a los manifestantes que tengan “responsabilidad”, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó que asistirá “sin romper ninguna regla”. Rodríguez Larreta volvió a despegarse de la manifestación convocada bajo la consigna “17A en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana”.



El Jefe de gobierno porteño informó que no asistiría y apeló a la responsabilidad para que “no se pongan juntitos”.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo ayer que el expresidente Mauricio Macri “está alejadísimo y no tiene idea lo que está pasando en Argentina en este momento” y consideró que la convocatoria de algunos sectores de la oposición para mañana implica “un riesgo epidemiológico” y busca “hacerle un daño al gobierno”.En declaraciones a radio La Red, Cafiero afirmó que Macri “está alejado mental, emocional y físicamente” del país y “no tiene idea lo que pasa en las guardias del conurbano y de la ciudad” de Buenos Aires producto del coronavirus.“¿Cuál fue su compromiso de Macri ante la pandemia? Ninguno, firmar solicitadas nada más. El está muy alejado realmente, no tiene idea lo que está pasando”, dijo el jefe de Gabinete, y agregó que no sabe “si motoriza o no” la convocatoria realizada a través de las redes sociales para mañana, en distintos puntos del país.“Me tiene sin cuidado. Bastante daño nos hizo durante cuatro años”, agregó Cafiero, quien reiteró que “Macri está alejado mentalmente, física y emocionalmente”.Cafiero criticó a Macri, quien se encuentra en Francia junto a su familia luego de que se fuera días atrás en el marco de la pandemia.Por otra parte, el jefe de Gabinete aseguró que la marcha de mañana implica “un riesgo epidemiológico por lo que generan este tipo de concentraciones”.En ese marco, el funcionario manifestó que el gobierno nacional ve “legítimas las manifestaciones que se dan”, pero advirtió que “hay formas de manifestarse sin ponerse en riesgo ellos y terceros”.“Tuvimos muchas noticias muy feas relacionadas a las consecuencias de este tipo de manifestaciones, con gente que se ha enfermado. Es un riesgo epidemiológico el que generan ese tipo de concentraciones”, indicó.Por último, Cafiero consideró que “hay una parte de la oposición que está tratando de fomentar buscar hacerle un daño al gobierno, pero en realidad le hacen un daño a todos los argentinos que se están cuidando”.“Desde el punto de vista político, -continuó- puede haber varias miradas distintas. Pero hablar de libertades no tiene mucho que ver con lo que está pasando en Argentina porque estamos trabajando con la lucha de la pandemia y muchos argentinos están comprometidos con eso y vamos a salir adelante con una responsabilidad individual que se va a transformar en colectiva”.Por último, Cafiero diferenció a la oposición que gestiona al señalar que “esa oposición tiene la misma angustia que tenemos nosotros porque esa es la Argentina que lucha contra la pandemia”.Por su parte, Alberto Fernández sostuvo que la convocatoria realizada por algunos sectores de la oposición para mañana en contra de las medidas implementadas por el gobierno nacional para combatir el coronavirus “es una invitación al contagio”.“Ahí los tienen a los anticuarentena que aparecen muertos y otros enfermos por esas marchas”, dijo el mandatario en declaraciones radiales.“Que es una invitación al contagio no cabe ninguna duda, ahí tienen a los anticuarentenistas que ahora aparecen en televisión algunos muertos y otros enfermos por esas marchas”, lamentó el jefe de Estado.En ese marco, diferenció que “el control de la seguridad de ese tipo de cosas en la Ciudad es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires; y en cada lugar, es responsabilidad de las provincias”.“El gobierno federal no tiene efectivos para controlar eso, la Policía Federal ha pasado a la ciudad hace muchos años, así que son ellos los que se tienen que hacer cargo”, recordó.Asimismo, agregó: “Yo escuché decir a Rodríguez Larreta (el jefe de Gobierno porteño, Horacio), que no era una convocatoria partidaria, y que los que quieran ir, que tengan en cuenta los riesgos que están corriendo, pero además de decir, los riesgos que están corriendo”.“Sería muy bueno que así como fueron de cuidadosos en la marcha de Santiago Maldonado de cuidar que la gente no se contagie, seria muy bueno que hagan eso con todas las marchas”, finalizó el presidente.