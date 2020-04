Santiago Cafiero: "Desde el lunes se van a reanudar actividades en provincias"

Viernes 17 de abril de 2020 | 10:40hs.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que desde el lunes se reanudarán actividades en diferentes provincias de la Argentina. Se trata de regiones en las que "no hay circulación viral" o el número de casos de coronavirus es muy bajo.Esta decisión se enmarca en la "cuarentena administrada" que presentó días atrás Alberto Fernández, una iniciativa que consiste en analizar la habilitación a ciertos sectores de las economías provinciales en la que no exista mayores riesgos de propagación del Covid-19."A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días", señaló el funcionario en diálogo con la TV Pública.Esta medida estará acompañada por un mayor control de las autoridades, lo que deberá ser coordinado por cada gobernación. Ante la detección de un aumento de los casos, se dará marcha atrás con la medida.El pasado jueves, el presidente Alberto Fernández le presentó a los gobernadores la propuesta que el Gobierno le acercará a los acreedores privados que implica un período de gracias de tres años y una quita del capital y el interés en torno al 5,4% y 62%, respectivamente.El jefe de Gabinete explicó que el Gobierno diagramó un "mapa inteligente" a través del que observa cuáles son las zonas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos, o los promedios de contagio son bajos."Hay realidades distintas y las estamos atendiendo", sostuvo y agregó: "Hay zonas que están muy abarrotadas, como el conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires".En este sentido insistió en que es necesario "tener una mirada inteligente sobre sectores y actividades que se pueden ir reanudando" y dejó en claro que esta posibilidad existe gracias al aislamento total dispuesto por el Gobierno. "Al comienzo la pandemia se duplicaba cada tres días, hoy lo hace cada 14 días", cerró.