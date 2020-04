Santa Ana: pese a que no funciona el cajero, usuarios se mantienen en la fila

Viernes 3 de abril de 2020 | 12:30hs.





Desde el martes, el único cajero existente en el municipio no funciona y los usuarios en esta jornada comenzaron a desesperarse porque no pueden sacar dinero y esperan que urgente se solucione el problema por parte de los técnicos de la sucursal del banco que presta servicio en la localidad.





Emiliana, una joven que ya no tiene comida en la casa dijo estar desesperada, "vine a las 6, son las 12 y no hay señales de solución, he ido a la comisaría local para tratar que me dén permiso para ir al cajero de Loreto que es el más cercano y no puedo porque no tenemos permitido salir del pueblo, ya no se que hacer, pido por favor que el banco mande los técnicos", indicó.





Berlina Nuñez, del barrio El Puerto, barrio distanciado del centro de la localidad desde hace tres días que recorre esa distancia y se encuentra con la misma situación, cajero fuera de servicio.





Los usuarios solicitan la urgente reparación del cajero.

Una situación muy particular vive la comunidad de Santa Ana, donde los ciudadanos que cobra sus haberes deben acudir al cajero automático ya que no posee sucursales de entidades bancarias bancarias.