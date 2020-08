Santa Ana: incubadora de pollitos genera expectativas en pequeños productores

Sábado 8 de agosto de 2020 | 15:30hs.





El trabajo en conjunto de éstas instituciones, con el arduo esfuerzo en tiempos de pandemia han logrado hoy obtener la primera producción de 200 pollitos BB, con un 70% de nacimiento, un valor muy importante para ser los primeros nacimientos de pollitos BB de este proyecto en las condiciones difíciles que se presentó.



El Territorio consultó a la ingeniera forestal Carolina de Los Santos, una de las asesoras del proyecto quien indicó que continuarán con las asistencias de las instituciones que intervienen para que el mismo continúe con la producción y evitar interrupciones de la cadena productiva hasta que el productor pueda sostenerse solo económicamente.



"Hoy, los productores locales cuentan con un lugar donde adquirir pollitos BB tanto para producción de huevo como carne a un precio menor y en la misma localidad, disminuyendo de esta manera sus costos de adquisición, sin la necesidad de viajar distancias prolongadas para obtenerlo y esto es una gran ayuda, especialmente a aquellos que no cuentan con movilidad y más ahora que estamos en cuarentena y que no cuentan con transporte de medias distancia", indicó.



La incubadora tiene una capacidad total de 1.500 huevos, es decir que es un número de pollitos BB que estarán disponibles entre los 22 a 25 días, que lo que dura el ciclo para el nacimiento.



Este proyecto recién empieza y no solo logrará abastecer a la localidad de pollitos BB, sino también a municipios vecinos que apuestan a la producción primaria de las familias. Además, cabe destacar el sostenimiento económico de esta familia productora y con la amplia experiencia en el rubro, permitirá que el proyecto vaya creciendo día a día para beneficios de todos porque a medida que avance el mismo se podrá también abastecer de huevos y carne avícola a los comercios locales generando mayor ingreso a las familias que incursionen en la actividad que hoy la está experimentando satisfactoriamente el vecino y productor Ramón Encina.



