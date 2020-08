Sancionan a empresas por prestar servicio interurbano

Martes 4 de agosto de 2020

Si bien todavía no está autorizado, la semana pasada trascendió que algunas empresas del interior estaban prestando servicio interurbano. Los colectivos estaban cumpliendo con frecuencias diarias entre los municipios de Puerto Rico, Garuhapé, Ruiz de Montoya y Capioví, unidos por servicios que recorren los barrios más alejados de cada localidad y que distan varios kilómetros unos de otros.“Estamos verificando, nos encontramos que las líneas de la Empresa Don Paulino que hace viajes de Puerto Rico a Garuhapé y Expreso Misiones de San Miguel a Puerto Rico se encontraban funcionando; procedimos a labrar las actas correspondientes y las unidades quedaron demoradas en Seccional 1 de Puerto Rico”, señaló en diálogo con El Territorio Fabián González, director General de Transporte de la provincia.En esa línea, manifestó que reforzarán los controles en todo Misiones, dado que por la pandemia aún no fue habilitado el servicio de media distancia; lo único que cuenta con autorización es el transporte metropolitano que une Posadas, Candelaria y Garupá.“Se ve la necesidad de la gente que necesita moverse en los municipios de cabecera, pero por el momento no está habilitado y se está trabajando con las cuestiones del protocolo”, señaló el funcionario.“Por ejemplo, Eldorado es cabecera de departamento y tiene cinco localidades con las cuales se intercomunica. Es decir, un suburbano que se mueve solamente en esas localidades de cercanía del departamento. Eso es algo que está en estudio”, explicó, al tiempo que agregó que “sucede en la ruta 14 como en la 12, las personas deben dirigirse sí o sí a la cabecera de departamento; estamos analizando, cuando quizá no exista ningún afectado se verá la posibilidad de habilitar el transporte, porque se quiere evitar ir transportando el virus a otras partes de la provincia”.“Hemos elevado todo al equipo asesor del gobernador Oscar Herrera Ahuad para que lo tengan en cuenta y cuando la pandemia calme, porque depende mucho también de lo que pueda suceder. Cada vez que se piensa en volver aparece algún nuevo caso y lo que dijo el gobernador es que lo que menos se quiere hacer es trasladar el virus de un municipio a otro. Es una situación muy compleja en la que hay que tener mucho cuidado”, había remarcado González.“Hemos tenido muchas reuniones con empresas e intendentes que han manifestado la necesidad, pero se tiene en cuenta la salud y preservar vidas y Misiones ha demostrado que ha tenido en cuenta la salud”, señaló.Consideró que la diferencia entre un urbano y un interurbano es la cantidad de tiempo que van a estar las personas dentro de las unidades. “Los colectivos de larga distancia no van a poder viajar con las ventanillas abiertas por cuatro horas”.