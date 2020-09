San Vicente: vendaval impactó en los galpones de tabaco - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

Bomberos a pleno en Puerto Libertad Los Bomberos Voluntarios de Puerto Libertad, debido a la prolongada sequía que sufre la provincia y de manera especial la zona Norte, trabajan a brazo partido desde hace varias semanas.



En el caso de los servidores públicos locales, con no menos de dos o tres salidas diarias con las autobombas y personal, como así el monitoreo diario del perilago Urugua-í con una embarcación suficientemente equipada para tal fin. “Estas últimas 48 horas, la intensidad de las tareas de nuestros bomberos hizo posible la extinción de tres incendios; uno en el barrio rural Nueva Libertad, sin consecuencias felizmente; y otros dos, en Cooperativa Libertad y San Isidro Labrador en tacuarales y capueras, con un saldo de 3 y 1 hectáreas respectivamente devoradas por el fuego. También en estos casos, felizmente sin afectar a las plantaciones de yerba mate y pinares adyacentes”, precisó el presidente de la asociación liberteña Ismael Medina. La jurisdicción que los bomberos deben cubrir es de unas 89.000 hectáreas.

La tormenta causó estragos en diferentes puntos de la provincia, sin embargo en ninguna localidad afectada hubo heridos.Ayer la jornada estuvo marcada por la humedad y las altas temperaturas, que fue entre los 28° para el sur, siendo la máxima 33,1° a las 14.17 en Posadas con advertencia amarilla, y los 37° en la zona norte, según datos de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología.Por la tarde, en lo que respecta a la zona Sur, bajó al menos diez grados la temperatura y cesó el alerta meteorológico.En San Vicente las consecuencias del temporal no impactaron en el ejido urbano, aunque sí causó daños importantes en las colonias, lo que hasta el cierre de esta edición no había sido cuantificado. En el kilómetro 81, donde se erige Picada Payeska, los fuertes vientos causaron destrozos en los galpones de tabaco y voladura de techos.“No tenemos la cantidad de familias afectadas porque la gente que salió a hacer el relevamiento temprano todavía no volvió, seguimos trabajando”, sostuvo en diálogo con El Territorio Fabián Rodríguez, intendente de San Vicente.“Sabemos que hubo galpones y plantaciones de tabaco que sufrieron daños, también casas destechadas, y todavía hay lugares sin energía eléctrica. Sabemos que afectó a muchas familias pero no tenemos el número exacto”, señaló Rodríguez. La zona más afectada fue la rural: kilómetro 81, kilómetros 1265, kilómetro 74 y Puerto Argentino.A raíz de los fuertes vientos desatados en la madrugada de ayer, varias zonas de la localidad fueron afectadas con caídas de ramas sobre tendidos eléctricos y caída de postes que ocasionó que algunos barrios estén sin luz, agua potable y circuito cerrado de televisión.También unas quince familias sufrieron voladuras de techos y otros daños en los barrios Florida, Henter, Los Laureles, 17 de octubre y 9 de julio, la mayoría con chapas de cinc, por lo que desde el municipio, y desde sus distintas áreas, se ayudó en mano de obra, colocando nuevamente los techos, sacando ramas y árboles caídos y se asistiendo a familias afectadas.Desde la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada (CEML) informaron que se generaron numerosos inconvenientes en el tendido de líneas eléctricas, prácticamente la mayoría de los problemas fueron ocasionados por caídas de ramas y/o árboles sobre las líneas.Los mayores daños se dieron en zona del Barrio Florida con caída de postes de media y baja tensión. También en Barrio Retiro y Juan Domingo Perón. Hacia la zona de Guatambú e Itacuruzú, y en Barrio San Luis, hacia el Aserradero de Tito Bonitz, con un cable cortado.A la guardia habitual de CEML se sumaron otras cuadrillas para abocarse a la tarea de restablecer el servicio lo antes posible. Se continúa en la búsqueda de problemas en otros sectores.Por otra parte, remarcaron que ante estas situaciones, el protocolo le da prioridad a los casos que involucran a barrios y zonas extensas para luego trabajar en problemas a usuarios puntuales.La tormenta con carácter de temporal afectó a más localidades del Alto Uruguay. Siempre por informes de la Policía, se pudo saber que en El Soberbio, en la zona rural, se registraron daños parciales en unas cinco viviendas (voladura parcial de techo) y en tres galpones para depósito de tabaco, en Paraje San Ramón, situado en el kilómetro 14 de la ruta provincial 15 .Se informó además que a la altura del kilómetro 12 de la misma ruta, se produjo la caída de un árbol de gran porte ocasionando el bloqueo por unas horas pero ya fue despejada por vecinos de la zona.En Dos de Mayo, a las 9.25 aproximadamente, las inclemencias del tiempo provocaron caídas de árboles en zona Picada J. Pomar y la caída de un galpón en construcción en cercanías de la escuela 558 y caídas de postes de luz en zona cercana al bar denominado Roque, quedando sin energía eléctrica e internet en la zona.