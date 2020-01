San Pedro: vecinos se manifestarán para reclamar por un edificio escolar

Martes 7 de enero de 2020 | 09:30hs.





“Nosotros estamos con una enorme tristeza, confiamos en la palabra de nuestros representantes y amarga está siendo la espera cuando faltan sólo dos meses para que comiencen las clases, no podemos mandar a nuestros hijos al pueblo a una escuela, vamos a luchar por la escuela nueva que es un derecho de nuestros niños”, indicó Nicanor Dos Santos, presidente de la cooperadora escolar.



Los vecinos llevaron adelante una reunión y al no recibir respuestas sobre cuál sería el motivo del no inicio de la obra, acordaron extender el plazo hasta el 15 de enero, y en caso de que no existan novedades favorables, cortarán la ruta nacional 14.

Padres de los más de doscientos alumnos matriculados en la incendiada Escuela 904 de Puerto Argentino, San Pedro, llevan más de tres meses esperando que se comience a construir el nuevo edificio escolar que quedó en cenizas el pasado 26 de octubre de 2019. Los progenitores temen por la continuidad escolar de sus hijos durante el ciclo lectivo próximo ya que no cuentan con un espacio en condiciones apropiadas para recibir las clases por lo que saldrían a la ruta a exigir respuestas.La Escuela 904 se encuentra ubicada en la zona rural a unos ocho kilómetros de la zona urbana de San Pedro y fue víctima de un robo seguido de incendio que la consumió en su totalidad, dejando a más de un centenar de niños y niñas sin establecimiento educativo. En un primer momento, fueron rápidas las respuestas por parte de las autoridades locales y provinciales del Consejo y Ministerio de Educación, quienes habían asegurado la inmediata construcción del nuevo edificio, sin embargo, pasan los meses y los padres decidieron tomar medidas ante el nulo cumplimiento de lo expresado por las autoridades en ese entonces.Si bien los alumnos pudieron culminar el ciclo lectivo 2019, gracias a la generosidad de una Iglesia que cedió un predio para que allí las maestras dicten las clases, el espacio resulta inapropiado donde el total de la matricula comparten espacio significando un enorme desafío lograr trasmitir los conocimientos de forma enriquecedora, sin contar, que en estos meses del año, el calor es sofocante.