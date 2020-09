San Pedro: vecinos saldrán a la ruta por problemas de camino vecinal - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 12:00hs.

Familias de colonia Fortaleza, municipio de San Pedro, hace cinco años vienen luchando para destrabar un conflicto con el propietario de un lote por donde debería cruzar un camino vecinal, que se encuentra inhabilitado por el dueño de la chacra. Luego de recorrer todas las instancias de diálogo y no obtener respuestas por parte de las autoridades pertinentes, decidieron en asamblea, cortar la travesía urbana de la ruta nacional 14, a la altura de Terciados Paraíso.La medida en reclamo por soluciones al problema se llevará a cabo desde primeras horas de este jueves. Según los moradores el camino existe hace 40 años, sin embargo fue anulado y realizaron un nuevo trazado que habría sido mensurado el año pasado y también el municipio comenzó con las obras de apertura que luego fueron paralizadas al llegar al tramo de conflicto, que se extiende por unos 350 metros. Eso porque como la mensura fue realizada de forma privada, no tendría validez, siendo necesario realizar una nueva mensura que sea avalada por el poder ejecutivo, que demandaría un presupuesto bastante importante.Los vecinos presentaron varias notas, tanto ante el municipio como el Concejo Deliberante y pese a la insistencia, no obtuvieron respuestas favorables. El conflicto vecinal por el camino, conocido como picada Misterio perjudica a unas 50 familias quienes deben realizar otro recorrido para llegar hasta San Pedro, “cace 5 años que venimos padeciendo este problema, hay un vecino que no tiene salida y nosotros tenemos que utilizar otra alternativa mucho más distante para llegar a la ruta 21. Las autoridades deberían resolver el tema de la mensura, en asamblea decidimos que sí hasta el jueves las autoridades no intervienen y cumplen con lo que prometieron, el jueves a primera hora cortamos la ruta”, indicó Francisco Lemes, presidente de la Comisión Vecinal.El nuevo camino, cuya apertura ya se había comenzado a realizar, atraviesa el lote 45 sección III.