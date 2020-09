San Pedro: vecinos repararon camino de importancia para el transporte de productos - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 15:30hs.

Unas 50 familias de la localidad de San Pedro, quienes padecen un conflicto con propietarios de dos lotes por donde atraviesa, hace más de 30 años, un camino vecinal que comunica a colonia Plan Piloto con Paraje Gentil, y estos a su vez con ruta nacional 14 y ruta provincial 27. Resulta que por negativa de los dueños el equipo vial del municipio no estaba autorizado a realizar los arreglos por lo que los vecinos, ante cualquier pronóstico, tomaron la posta y repararon unos 900 metros que estaban en pésimas condiciones.El camino no recibía reparaciones hace unos 5 años, cuando los dueños de los lotes, 25 y 23, se mostraron en contra de que la comunicación terrestre atraviese sus chacras, pese a la insistencia tanto del municipio como de los moradores, de resolver el conflicto. Al no obtener respuestas, y teniendo en cuenta que los colonos necesitan el camino en buenas condiciones para transportar la producción y pasar de una colonia a otra, este sábado los vecinos se reunieron, aunaron esfuerzos y con la ayuda de tractores, camiones y palas, entoscaron el camino y ahora temen alguna denuncia en su contra.Si bien se podría modificar unos metros la traza actual del camino, la zona por donde pasaría corresponde a un terreno pantanoso. El municipio analizó la posibilidad de abrir una nueva traza pero resulta un terreno casi imposible de trabajar, no restando a los moradores, arriesgarse y reparar por su medios para seguir transitando de forma segura por una calle que se construyó hace tres décadas. “Yo vivo entre los dos lotes que presentan conflictos, y no tengo ningún problema que el camino pase por mi chacra, es un derecho y además cómo voy a impedir que mis vecinos sigan progresando y produciendo en sus chacras trancando el camino, entendemos que son los dueños de esos lotes pero nos parece muy penoso ese tipo de actitud cuando el camino existe hace 30 años”, aseguró Oscar Bengelsdorff, vecino de Plan Piloto.De cerrarse ese trayecto, los productores deben realizar, en vez de 900 metros, un recorrido de 40 kilómetros que implica transitar por rutas, donde quienes viven en la zona de Paraje Gentil tendrán que salir a ruta nacional 14, tomar la 27 y de esta llegar hasta Plan Piloto, y estos a su vez hacer el recorrido contrario para llegar hasta Paraje Gentil.Al ser una zona de pujante producción de yerba mate, té y tabaco, implica transitar por las arterias con máquinas lo que resulta peligroso, además el trazado es utilizado por los alumnos para acceder a la escuela, y en los últimos tiempos resultaba imposible transitar con vehículos menores, situación que indigna a los vecinos. “Así como los demás, yo y mis peones, todos los días utilizamos ese camino para ir a mi otra chacra, hacer toda la vuelta es riesgoso y costoso, no entendemos porque estas familias se ponen en esa postura porque no invadimos ni perjudicamos la propiedad de ellos, solo se trata de permitirnos seguir utilizando un camino”, señaló por su parte Hugo Dolhe.Los vecinos, quieren dejar de manifiesto, que de ninguna manera buscan invadir, provocar o molestar a los dueños de los dos lotes mencionados más arriba, sino que la iniciativa de reparar por sus medios el camino, responde a una urgente necesidad.