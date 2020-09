San Pedro: un hombre perdió todo en un incendio y pide ayuda - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 11:50hs.





El siniestro habría ocurrido por un cortocircuito cuando el propietario se encontraba en el interior de la casa y apenas logró escapar de las llamas que en pocos minutos consumieron el inmueble. Sin recursos el damnificado pide ayuda, siendo lo más urgente un corte de casa.





El incendio ocurrió cerca de las 4 el pasado 5 de septiembre. Al estar construida la vivienda de madera y chapa de cartón, el hombre se salvó de milagro, no contando con recursos para rehacer su casa ya que sobrevive realizando changas. Lo más urgente, es contar con ayuda para rehacer la vivienda.





Sobre el hecho Rosaldo, en diálogo con El Territorio indicó: “Ese día me encontraba durmiendo, escuche un ruido que me despertó, entonces vi que mi casa se estaba incendiando, salí ya con algunas quemaduras, pero nada grave, apenas logré sacar mi DNI y otros documentos. Ahora estoy quedando en la casa de una hermana pero necesito me ayuden, no tengo recursos y esto me dejó sin nada”.





En el interior de la vivienda se quemaron muebles, como ser un lavarropa semiautomático, dos cocinas a gas, una garrafa, una cocina a leña, una TV de 18 pulgadas, dos camas de una plaza y media, ambas con colchón, un ropero además de mercadería y vestimenta.

Rosaldo Rodríguez (47), un changarin que reside a la altura del kilómetro 1324 de ruta nacional 14, San Pedro días atrás sufrió el incendio de su vivienda, quedándose sólo con la ropa que llevaba puesta.