San Pedro: tres nuevos detenidos por incumplir la cuarentena obligatoria 

Sábado 21 de marzo de 2020 | 13:30hs.



Según el análisis realizado por personal de la Comisaría Seccional Primera y el recorrido de El Territorio, es notable la presencia de automóviles y motos, mientras que personas caminando se nota muy poco, se estima que un 90% cumple con la decreto nacional.

La mayoría se desplaza para realizar las compras en los supermercados, donde se cumplen con las medidas de prevención y seguridad que indica el protocolo.

El segundo día de aislamiento total se vive con mayor intensidad en San Pedro, en comparación al día de ayer, viernes. En tanto, continúan en las calles personas que no logran justificar el motivo de no estar en la casa. Contínuamente personal policial, ayudados por bomberos voluntarios recorren la localidad.En caso de que no se esté respetando la distancia, personal policial reiteró lo importante de evitar contactos. Pese a la insistencia, fueron detenidas tres personas durante la mañana de este sábado sumando un total de once detenidos por incumplir la cuarentena obligatoria.