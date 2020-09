San Pedro: solicitan derogación de ordenanza que suspende sorteo para elección parcial de concejales - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 16:00hs.

La Carta Orgánica de San Pedro, sigue dando que hablar, en este caso, el tema que vuelve a tomar trascendencia tiene que ver con las elecciones parciales de concejales. Es que, los concejales aprobaron hace ya unos meses, la ordenanza 06/2020, con la cual suspendieron el sorteo para la renovación parcial del cuerpo deliberativo que debe realizarse cada dos años. Ahora, quienes fueron constitucionales constituyentes solicitan la derogación de la mencionada ordenanza y aseguran que las elecciones se llevarán a cabo.La renovación parcial del cuerpo deliberativo está establecido en el artículo 174 de la carta magna, pero los concejales de San Pedro, consideran que las normas carecerían de sostén jurídico y no estarían reglamentadas de acuerdo a la realidad del cuerpo deliberativo del municipio, y por unanimidad decidieron suspender el sorteo que debieron realizar durante las primeras sesiones ordinarias de este periodo legislativo y solicitaron la modificación de mencionado artículo, lo que está establecido en la ordenanza 06/2020.Sin embargo, pese a los argumentos de los ediles, los ex convencionales, tienen la certeza de que el artículo fue bien redactado y lo defenderán, evitando así el incumplimiento del Artículo 174 y la séptima cláusula transitoria de la Carta Orgánica Municipal. Además aseguran que violar lo establecido por la Ley Suprema del Municipio es un hecho grave, porque se trata de una normativa que contiene los fundamentos del accionar del ámbito municipal; ordena y establece las cláusulas que rigen el funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.Al respecto, en diálogo con El Territorio, el ex convencional Mario Sutil, aseguro que ,“notamos una constante falta de interpretación de diferentes artículos, con contradicciones que lleva a desinformar y confundir a los vecinos. Nosotros juramos y defenderemos el respeto y cumplimiento por cada artículo y más aún tratándose de un tema que fue pedido por la población. Pedimos se derogue la ordenanza y aseguramos que las elecciones para renovar de forma parcial el cuerpo deliberativo, se llevará a cabo. Acá no se trata de conservar el puesto en el poder sino de dar cumplimiento a nuestra carta magna”Y agregó, "están claros los criterios que deben seguir para realizar el sorteo de aquellos que iban a cumplir dos o cuatro años, nos parece una falta gravísima, es lamentable que se pierda tiempo en algo innecesario en lugar de ocuparse de reglamentar las demás creaciones que vendrán a aportar al progreso de nuestra localidad. Estamos a disposición para cualquier aclaración que necesiten"La solicitud ingresó al HCD, a la espera de que sea incluida en el orden del día para su posterior tratamiento.