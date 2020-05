San Pedro: sin nuevos detenidos, intensifican los controles y buscan proteger al personal actuante

Miércoles 6 de mayo de 2020 | 14:30hs.





En la localidad, existen dos controles fijos, uno de ellos se encuentra apostado entre la intersección de avenida Güemes y ruta nacional 14, donde se realiza un control estricto sobre el ingreso y salida de vehículos desinfectando a aquellos rodados que provienen de otras localidades. El segundo puesto de control es llevado adelante por personal policial y esta relacionado con el control a los camioneros, principalmente el seguimiento a los transportistas que hayan ingresado desde Brasil y pasen por San Pedro.





Cabe mencionar la puesta en funcionamiento de nuevas casillas que resguardan al personal en horario nocturno e impide el contacto con los conductores, si bien el ingreso a la localidad está permitido solo a residentes y hasta las 18, existen personas que no acatan la medida.





“Sabemos que vienen días de frío, la lluvia y el personal debe estar en el control las 24 horas, por eso, recibimos estás casillas cerradas donde se atiende por ventanilla, así exponemos menos a nuestros inspectores. Pedimos a la población continúe acatando todas las medidas porque caso contrario, las fuerzas actuarán como corresponde”, indicó a El Territorio, el intendente Miguel Dos Santos.

En la localidad de San Pedro en lo que va de la semana, las fuerzas de seguridad no han registrado nuevos detenidos por incumplir el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio para evitar la propagación del Coronavirus, durante la semana pasada fueron sólo cinco los que no lograron justificar que hacían en la calle, por ello, no solo refuerzan los controles vehiculares sino que desde el Comité de Crisis decidieron colocar nuevas casillas en el control fijo que brinde mayor protección al personal actuante.