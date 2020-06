San Pedro: se incendió su vivienda, está en la calle con sus tres hijos y pide ayuda

Martes 23 de junio de 2020 | 12:20hs.

Jorge Belino (41) es viudo y tiene a su cargo tres hijos, dos de ellos con problemas de salud, el pasado 18 de junio se incendió la precaria vivienda en que residían ubicada en Palmera Boca, sobre la ex ruta nacional 14. El hombre se quedó en la calle y pide ayuda para construir una casa ya que vive de las changas y no cuenta con recursos económicos como para realizar la misma.Jorge construyó una casa en un espacio público por no contar con un terreno propio, la cual fue incendiada por segunda vez, dejándolo sin nada junto a sus tres hijos, dos varones de 11 y 8 años y una niña de 6 años de edad. Al momento del incendio la vivienda se encontraba sola, porque el propietario se encontraba trabajando en Terciados Paraíso, por lo que, desconoce el motivo del siniestro. En estos días pasan la noche en la casa de una de las hermanas del damnificado.Ante la dramática situación de la familia, se inició una cruzada solidaria en FM Sol de Terciados Paraíso, a fin de recaudar desde materiales para construcción, muebles, mercadería y ropa. “Me quede sin nada con mis hijos, soy padre y madre, trabajó duro para darle lo mejor a mis hijos, pero estamos pasando un momento muy difícil, apelo a la solidaridad de la población que quiera darme una mano con calchones, frazadas, mercadería, tablas, clavo, chapas. No tengo un terreno pero veré donde podemos ubicarnos”, indicó en diálogo con El Territorio, Jorge Belino.Lo relatado por el hombre está sentado en una denuncia realizada ante la Comisaría Seccional Primera, para radicarla el hombre debió caminar desde la Comisaría Seccional Segunda, hasta San Pedro, un recorrido de más de 13 kilómetros. Las donaciones pueden hacer llegar hasta la mencionada emisora. Cabe mencionar que la familia percibe mensualmente el salario universal, ingreso que apenas alcanza para la alimentación.