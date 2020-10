San Pedro: remisero, salió ileso tras terrible impacto vial - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020 | 14:30hs.





El accidente ocurrió cuando Egon S, quien circulaba sentido rotonda de Gramado-San Pedro, colisionó contra la camioneta Toyota, aparentemente modelo 2000 cabina simple, que era conducida por Julia B. (36) acompañada de su hija Yamila (17), quienes a consecuencia del golpe en la parte trasera del vehículo, terminaron al otro lado de la banquina. Quienes vieron las imágenes, aseguran que no hubo víctimas fatales de milagro.





Uno de los involucrados es un reconocido remisero de San Pedro, Egon Shaffer, quien hace 53 años que conduce, cuenta con carné profesional y es taxista hace siete años, en diálogo con El Territorio, además de brindar detalles del hecho, llamó a la responsabilidad, compromiso y mayores controles de tránsito porque es notable el incumplimiento de las normas de tránsito.





“Es impresionante la cantidad de autos y motos que circulan por la ruta sin luces. En sentido contrario a mi carril, venía un auto con las luces muy altas y adelante, iba una camioneta, no se si no tenía luz, o eran muy opacas las laterales, o no llegue a ver con claridad por las luces que me encandilaron de frente, le empuje de atrás y quedó del otro lado de la banquina. Fueron daños materiales, yo tengo años de ruta y siempre convivimos con las imprudencias”, destacó.





Además, comentó que está poniendo en condiciones otro vehículo porque si bien, a su edad, no necesita trabajar, no se imagina pasar el día sin hacer nada.





Sobre el estado de salud de las ocupantes de la camioneta, fueron trasladas hasta el Hospital Local, donde estuvieron en observación sin presentar heridas graves. En el lugar trabajó Bomberos Voluntarios y personal policial.

