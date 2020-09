San Pedro: por atropello, analizan cerrar el acceso por calle Araucaria  - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020 | 15:30hs.

Anoche personas inadaptadas, atropellaron el portón que fue colocado hace poco más de una semana, cuando después de cinco meses de haber estado cerrado, el Comité de Crisis habilitó el acceso por calle Araucaria, intersección con ruta nacional 14. Para sorpresa y preocupación del municipio, esta mañana el portón amaneció por el suelo. Ante este hecho, analizan cerrar nuevamente el mencionado acceso.La circulación por calle Araucaria es muy amplia, por la cantidad de comercios que están sobre la misma y estaban siendo perjudicados porque una de las principales medidas para luchar contra el coronavirus, consiste en el control y registro de quienes ingresen y salgan del municipio, estando hasta hace unos días, solo habilitado el acceso por la rotonda donde existe un control fijo.Hace dos semanas, atendiendo al pedido de los vecinos y comerciantes, se habilitó un segundo acceso, precisamente el que comunica la zona urbana de San Pedro, con calle Araucaria y de está a la ruta nacional 14. En el acceso se colocó un portón que permanecía cerrado de 19 a 7 horas de la mañana, y los fines de semana, permitiendo, como prueba piloto, solo la salida de vehículos, mientras que quienes ingresan deben hacerlo por la rotonda.La prueba piloto, no arrojó buenos resultados y tal como se temía, al parecer existen personas que intentan utilizar el mencionado acceso para ingresar mercadería de forma ilegal, y sería la razón por la que atropellaron el portón en la noche de ayer. Indignado sobre el hecho, el intendente Miguel Dos Santos, en diálogo con El Territorio aseguró, "nosotros sabemos quien es la persona, no estamos perjudicando a nadie, nos da mucha pena tener que cerrar el acceso pero estamos cuidando el pueblo, hoy tenemos que tener mucho cuidado con la gente que sale, ahora vamos a reforzar los controles con la policía, sabemos que fueron a hacer para afuera, el virus avanza y no podemos bajar la guardia".Si bien durante la jornada de hoy y hasta mañana sábado al mediodía, estará habilitado el acceso, siempre en horario de 7 a 19, se estudia el cierre nuevamente a partir del lunes.