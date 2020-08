San Pedro: impotencia por intento de robo en la radio escolar Séptima Estrella

Sábado 15 de agosto de 2020 | 08:50hs.

La comunidad educativa del BOP 56 de Colonia Siete Estrellas, se llevó la triste sorpresa esta mañana, cuando notaron que personas ajenas a la institución, causaron daños materiales en el estudio de la radio escolar y comunitaria “Séptima Estrella”, que en los meses de pandemia está siendo utilizada como una significante herramienta pedagógica. Este tipo de ataque vandálico provocó bronca porque debieron retirar los equipos por temor a que el daño sea mayor.La radio Escolar Séptima Estrella, viene llevando adelante un trabajo para fortalecer el aprendizaje de los alumnos, tan destacado y enriquecedor, que los tornó merecedores de premios y reconocimientos a nivel nacional. Hace poco más de un año, con la construcción del nuevo edificio escolar pasaron a contar con un estudio el cual pudieron instalar equipos adecuados, gracias a uno de los premios obtenidos. Esto permitió que durante la pandemia, sigan trabajando y la radio se convirtió en una eficaz herramienta para transmitir y generar contenidos.El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves, los autores intentaron ingresar destruyendo rejas de puertas y ventanas, no logrando ingresar al interior del estudio, forzando rejas ingresaron a la biblioteca de la escuela primaria Nº 700 cuyo edificio se encuentra lindante al BOP 56. Si bien en caso de la radio, no lograron llevarse ningún equipo, el hecho torna las instalaciones vulnerables. “El daño que generaron en las rejas y demás es importante, hace que perdamos la confianza, lo que más nos genera impotencia es tener que sacar los equipos para resguardarlos por miedo a que vuelva a pasar. Y en tanto no podamos mejorar la seguridad no lo podemos volver a instalar, dejando a muchos alumnos sin ese recurso que venía siendo importante en lo que va de cuarentena”, indicó Horacio Fariña, profesor encargado de la radio escolar.En cuanto a la continuidad del hecho en las instalaciones de la escuela primaria, ya en varias oportunidades anteriores, personal que se desempeña en el establecimiento dio cuenta de la presencia de personas ajenas rondando el lugar, estaban en alerta pero no lograron evitar que ingresaran y causaran perjuicios materiales de libros y elementos de carro digital, llevándose equipo de música, netbooks, telescopio y una pizarra digital.