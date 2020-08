San Pedro: hirió de bala a tres vecinos por una disputa de terrenos

Lunes 17 de agosto de 2020 | 18:09hs.

Tres hombres resultaron heridos por arma de fuego, luego de ser atacados por un vecino en la localidad de San Pedro, según adelantaron diferentes fuentes a El Territorio. El agresor permanece hasta ahora en condición de prófugo, mientras que los heridos tuvieron que ser internados en el Samic de Eldorado.El episodio se registró ayer por la tarde en el Paraje Tirica de la localidad y el móvil del ataque serían las diferencias por los terrenos en los que viven todos los implicados.Desde la Policía expresaron que no se ponen de acuerdo con los límites, mientras que otras voces de la localidad expresaron que los lesionados habían intrusado el lote que el agresor reclama como suyo. Sin embargo, tampoco está probado que sea el propietario legal de esas tierras.Uniformados de la Comisaría Primera de San Pedro fueron advertidos del hecho cerca de las 18.30 y se trasladaron al lugar de forma inmediata. Allí se entrevistaron con Roberto L. (31), Alejandro D.O. (22) y Esteban O. (28), quienes presentaban heridas de bala y señalaron al ciudadano Eduardo F. (57), de quien hasta el momento no se tienen mayores datos.Los tres coincidieron en que el hombre se presentó a los tiros, aparentemente con una escopeta, y después huyó del lugar. Sin embargo, todos fueron trasladados en primera instancia al Hospital local, donde recibieron las primeras curaciones antes de ser trasladados al centro asistencial de mayor complejidad.A Roberto L. (31) una bala le atravesó la pierna derecha, mientras que Esteban O. (28) recibió dos balazos que generaron heridas de entrada y salida, también en el miembro inferior derecho. Por último, Alejandro D.O (22), fue el más dañado, ya que presentaba heridas de bala en el abdomen, en el muslo y el brazo izquierdo.Los efectivos relevaron la escena e incautaron plomos de disparos y además el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente dispuso un allanamiento en la casa del sospechoso, que no fue encontrado y es intensamente buscado en la zona.Por ahora el sumario policial está siendo llevado adelante como tentativa de homicidio.