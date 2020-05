San Pedro: endurecen controles y prohíben exhibir productos en la galería  

Martes 12 de mayo de 2020 | 10:10hs.





El municipio permitirá que casas de bazar, decoración, regalería, juguetería y afines, florerías, venta de muebles, electrodomésticos y electrónicos, venta de vehículos, accesorios, mercería, librerías, casa de venta de artículos deportivos, lavaderos de vehículos, joyerías, gráficas, impresiones, bicicleterias, tiendas de ropas, lencería y zapaterías, atender con puertas abiertas los días martes, jueves y sábado, de 8 a 18, estando prohibido exhibir todo tipo de productos en las veredas, sobre todo frutas, verduras y ropas, siguiendo el protocolo para cada rubro. Si bien recibirán la notificación, pueden los propietarios acercarse hasta la municipalidad a retirar, quienes incumplan la medida serán sancionados.





Esta es una de las medidas que se encuentra dentro del protocolo de sanidad para evitar la propagación del coronavirus, además establecerán por ordenanza municipal la obligatoriedad del distanciamiento social y el uso de barbijos, medidas que si bien están vigentes mediante decretos provinciales, no recibe el acatamiento por parte de toda la población.





"Queda terminantemente prohibido utilizar la vereda para exhibir cualquier tipo de productos, en esos lugares hay mucho manoseo sin ningún protocolo de seguridad, quienes no cumplan con esta medida serán clausurados. Pedimos a la gente que haga su autorización porque endureceremos los controles y solo circularán quienes cuenten con el salvoconducto”, indicó en diálogo con El Territorio, el intendente Miguel Dos Santos.





Esta última medida se endurece con mayores controles en los accesos inhabilitados, por donde, ingresan motocicletas de forma ilegal. En este caso, toda persona que sea interceptada ingresando por las calles clausuradas sufrirá el secuestro del vehículo y quienes no presenten la autorización, no podrán cruzar por el único acceso habilitado. “Acá no estamos para tornarnos enemigos de nadie, pero vemos que mucha gente anda en la calle y no tiene nada que ver con los rubros exceptuados, son las normas y a partir de hoy se cumplirán a raja tabla más aun estando tan cerca de la frontera con Brasil donde hay muchos casos confirmados, debemos ser responsables y tomar conciencia de la gravedad de esta situación”, enfatizó Dos Santos.





Además piensan implementar la desinfección, no solo a los vehículos que provengan de otras localidades sino que la medida pasará a ser en general, de ser así toda persona que ingrese pasará por el sistema de desinfección, ubicado en el control fijo sobre avenida Güemes intersección con la rotonda de la ruta nacional 14.

La cuarta etapa de la cuarentena obligatoria en el marco de la lucha por el coronavirus, suma detenidos y la habilitación de once nuevos rubros desde hoy martes, genera amplio movimiento, obligando al municipio a endurecer las medidas a fin de velar por la salud de la población. Es así que por un lado prohíben a los comerciantes exhibir productos en galería o vereda y exigirán de forma permanente la presentación de la autorización para circular.