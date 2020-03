San Pedro: en el hospital protegen al personal y ponen a disposición consultas vía Whatsapp 

Durante la mañana de hoy, se han entregado elementos de protección personal para las personas que podrían tener contacto con posibles infectados en el hospital, como ser: barbijos comunes y 3D, máscaras protectoras, y camisolines descartables que fueron fabricados gracias a la colaboración de la comunidad, agrupaciones, cooperativas, escuelas y empresas quienes se sumaron a la Campaña Solidaria San Pedro Unido#quedateencasa, impulsado por la Asociación Civil Foro Solidario, Cámara Regional de Comercio Industria Producción y Servicios y Clínica Moconá.A estas valiosa tarea, desde el nosocomio coordinan acciones a llevarse a cabo ante la eventual llegada de la pandemia, tales como: Activación de dos número de WhatsApp para consultas. Las embarazadas podrán consultar al 3751-400722 y mientras que las consultas Médicas podrán realizar al 3751- 400325 con médicos a disposición, capacitación al RRHH, por parte del sector de salud, sectorización del hospital en dos áreas, pacientes con afecciones respiratorias y no respiratorias, disposición de 15 camas más, además de 20 camas dispuestas en el edificio del hospital viejo para pacientes no respiratorios. Además se esperan sumar 200 camas a disponerlas en el Polideportivo local, si fuera necesario.Al respecto el odontólogo René Carneiro, del Foro Solidario destacó, "estamos trabajando arduamente en esta Campaña Solidaria, pero lo más importante es que todas las personas se queden en sus casas y no se visiten.Lo importante es que el hospital va a dar respuesta a todos, tenga o no tengan obra social. Las acciones se llevan a cabo en concordancia con el Comité de Crisis integrado por el Sector Sanitario, Intendente, Concejales, Policía, Bomberos, Gendarmería"Cabe destacar que también han recibido donaciones de alcohol en gel y elementos de higiene y dinero en efectivo donados por El Honorable Concejo Deliberante que donó sus dietas para la adquisición de tubos, manómetros y flujímetros.Todas las donaciones se registrarán en el Libro de Actas del hospital, todo lo inventariable pasará a formar parte del patrimonio de la misma institución.Es importante destacar que esta Campaña Solidaria, no solo apoya al Hospital, sino también a las demás instituciones que accionan en la primera línea ante la emergencia sanitaria y epidemiológica, como ser Policía, Gendarmería, Bombero y Ejército, por lo que invitan a todos los que puedan a sumar su colaboración comunicarse al cel 3751 604400