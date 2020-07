San Pedro: el refugio de animales se encargará de los gallos de riña decomisados

Martes 30 de junio de 2020 | 22:15hs.

El pasado sábado 20 de junio la Policía de Misiones realizó un procedimiento en Paraje Piñeiro, San Pedro, que arrojó como saldó 12 personas detenidos y 20 gallos de riña decomisados, estos fueron entregados al Refugio de Animal San Roque, donde estarán lejos de la tortura a la que eran sometidos en las peleas. El espacio lleva adelante una importante actividad en la localidad a pulmón, siendo necesario contar con ayuda de la población con la donación de materiales para construir un lugar adecuado para las aves.







El refugio se ocupa del cuidado de 150 perros y 45 gatos, lo que implica una inversión importante en cuanto a alimentos y materiales para la reparación de los caniles, actividad que es llevada a cabo mediante el trabajo voluntario de personas que dedican gran parte de su vida en rescatar y salvar animales en estado de abandono y luchan en la defensa de los derechos de los animales sin recibir ningún tipo de remuneración por la sacrificada labor que ello requiere.

En esta oportunidad, a la responsabilidad que ya les compete, asumen el gran compromiso de recuperar a los gallos decomisados en plena lucha de riña, que se encuentran en pésimo estado a consecuencia de las peleas clandestinas “Los animales están en muy mal estado, requieren mucha atención y cuidado, por sus características no pueden compartir el mismo espacio con perros y gatos, es necesario construir gallineros y nosotros no contamos con recursos para enfrentar esos costos. Apelamos a la buena voluntad de los sampedrinos que quieran realizar donaciones” indicaron a El Territorio, desde El Refugio de Animales San Roque.Teniendo en cuenta que se sostienen mediante donaciones, no disponen de los recursos para la compra de los materiales necesarios para la construcción de los gallineros, por ello apelan una vez a la población para que de forma conjunta estas aves puedan tener una mejor vida. Entre los materiales que solicitan se encuentran chapas de zinc o cartón, madera, clavos, alambre, tejido, machimbre. Así también solicitan medicamentos como ser: pervinox, oxitetraciclina, cefalexina, enrofloxacina, gasas y a maíz que será destinado a la alimentación de los gallos.Quienes quieran colaborar pueden hacer sus donaciones hasta e refugio a bien comunicarse al 3751-346203. Otra de las maneras de colaborar con el valioso trabajo que realizan es comprando en la feria de ropas americana que funciona sobre calle San Martín, a metros del Centro de Eventos Municipal.Cabe mencionar que los animales fueron entregados al Refugio de Animales por instrucciones del Juzgado Nº 3 de San Vicente y hasta tanto se logre construir los corrales para aves, los gallos se encuentran en un lugar provisorio.