San Pedro: el concejo aprobó una nueva licencia para Torres

Martes 18 de agosto de 2020 | 21:20hs.

Durante la sesión ordinaria Nº 8, realizada pasada las 16 de este martes, se trató sobre tablas el pedido por 60 días de licencia sin goce de dieta, solicitado por el concejal Javier Torres. Con mociones en desacuerdo y dos votos en contra, se aprobó el dictamen 36/2020. Para esta edición la presidente del cuerpo deliberativo, Susana Benke, participó mediante una sala virtual.Al concejal Torres, se le había otorgado primeramente una licencia por 30 días, la cual vencía el día de la fecha, teniendo en cuenta que el pasado viernes 14 de agosto, los ediles resolvieron dejarlo libre de juicio político por ser detenido en la Biosfera Yabotí, con fuertes indicios de practicar caza furtiva, el edil en cuestión estaría en condiciones de volver a ocupar su banca. Sin embargo, solicitó licencia por 60 días corridos, sin goce de dieta, argumentando, entre otras cuestiones, que no pretende interferir en ningún tipo de investigación judicial.En una de las partes de la nota presentada por Javier Torres expresa “Tomo esta decisión a fin de dar mayor seguridad o transparencia de que no voy a entorpecer la investigación judicial en marcha, de lo investigado por la comisión especial no arroja ninguna participación mía en el lugar del hecho donde ocurrió la caza y las armas decomisadas no son mías”.Este punto provocó dos votos en contra, y la moción del concejal Martín Dellien quien expresó “El concejal Torres, ya quedó libre de una posible responsabilidad política porque el Concejo ya determinó su inocencia, lo más conveniente sería que vuelva a trabajar. De ninguna forma entiendo que tenga la posibilidad de interrumpir alguna investigación en el Fuero Penal, por lo que el pedido no tiene fundamentos”.Luego de la moción, el expediente 108-E-2020, fue tratado sobre tabla, arrojando como resultado cinco votos a favor y dos en contra. Estos últimos fueron por parte de los concejales Martín Dellien y Luciana Pereira, quienes también fueron por la negativa en el dictamen 35/2020. Mientras dure la licencia ocupa la banca el concejal José de Jesús Propcopio.