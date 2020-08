San Pedro: Día del niño, entre sonrisas y un llamado a la solidaridad - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 13:00hs.

Docentes que integran el proyecto Escuela Solidaria de la Normal 14 de San Pedro, acompañados por colaboradores, realizaron durante el fin de semana último, un agasajo por el Día del Niño en barrios carenciados de la localidad. El momento se vivió con enorme alegría por parte de los pequeños, sin embargo, los realizadores se conmovieron al ver las necesidades por la que atraviesan los menores y lanzaron una campaña solidaria para recaudar ropas y calzados.Hace casi dos años, alumnos junto a docentes, anteriormente como CEP 34 y ahora como escuela Normal 14, trabajan en barrio San Miguel de San Pedro, con el proyecto Escuela Solidaria, fortaleciendo el aprendizaje de los niños y gestionando los recursos a fin de atender las demás carencias, obteniendo en este tiempo resultados muy alentadores. Este año la pandemia impide los encuentros que se realizaban cada sábado, no ajenos a la realidad de esas familias, realizaron la entrega de obsequios, recorriendo además zona Industrial, donde notaron muchas necesidades.Pese a las bajas temperaturas que se registró el pasado sábado, muchos menores no tenían abrigos y tampoco calzados, ante este triste panorama lanzaron una campaña a fin de reunir donaciones de calzados y ropas, que serán distribuidas en el lugar. “Por el contexto epidemiológico, no pudimos realizar las jornadas presenciales todos los sábados en barrio san Miguel, pero si estuvimos brindando asistencia y atentos, en unos casos puntuales y el sábado realizamos un agasajo por el día del niño y después fuimos hasta zona Industrial y en la zona costanera del barrio Santa Rosa, donde vivenciamos muchas carencia, necesitan ropas, calzados y hasta colchones”, indicaron integrantes de la Escuela Solidaria.En lo que va de cuarentena, la situación de las familias carenciadas se tornó muy difícil, y en ese aspecto es destacable la movilización para brindar asistencia por parte de grupo de jóvenes, fundaciones y personas solidarias que reciben el acompañamiento con donaciones por parte de los sampedrinos.En este caso quienes quieran colaborar pueden ponerse en contacto con docentes de la mencionada institución cuyo director es Ernesto Añais y una de las profesoras a cargo del proyecto Escuela Solidaria es Rosmarie Quintana.