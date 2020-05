San Pedro: controles estrictos y analizan protocolo de autorización para caminatas

Jueves 14 de mayo de 2020 | 16:30hs.





Considerando la crítica situación de frontera, las medidas sanitarias son necesarias y ante el positivo resultado obtenido hasta la fecha en lo que respecta el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, el tema caminatas, será analizado con extrema cautela.





Desde el inicio de la cuarta etapa de la cuarentena obligatoria y con la apertura de nuevos rubros comerciales, de los cuales tiendas, zapaterías y lencerías a diferencia de los demás, solo pueden abrir las puertas los martes, jueves y sábado, en el municipio se endurecieron los controles, registrando una disminución considerable de personas que salen e ingresan por el único acceso habilitado, donde se encuentra apostado un control fijo de vehículos. A este se suman, controles dentro de la zona urbana, a fin de que la población tome conciencia y acate cada una de las medidas vigentes para evitar la llegada del virus a la localidad.





En este marco de medidas, el Comité de Crisis, estaría analizando detalladamente si se autoriza las salidas recreativas como caminatas. En caso de autorizar, estarían fijando días y horarios, un espacio y la desinfección del mismo, primando la salud de la población ya que temen el ingreso del virus por alguno de los pasos fronterizos debido a que algunas personas continúan viajando a Brasil.





En este sentido en diálogo con El Territorio, el intendente Miguel Dos Santos anticipó, “yo prefiero que la gente esté en su casa y sana, sabemos lo complicado que esta la frontera, tal vez no todos están de acuerdo con algunas medidas, pero lo único que queremos es no tener casos de covid-19 en nuestro pueblo. Vamos a analizar bien este tema con un protocolo de seguridad, son varios puntos, no vamos a correr el riesgo de echar a perder lo logrado hasta ahora, así como muchos entienden, hay otros que no”.

En la capital de la Araucaria, inspectores municipales y agentes de la Policía de Misiones, llevan adelante estrictos controles para el cumplimiento de los decretos vigentes en el marco de la lucha para evitar la propagación del coronavirus.