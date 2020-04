San Pedro: con minuto de silencio, ofrenda floral y bajo lluvia rindieron homenaje a Héroes de Malvinas

Jueves 2 de abril de 2020 | 12:10hs.





El 2 de abril es una fecha que trae a la memoria de los argentinos la gesta de Malvinas de 1982 y es vivido de forma especial con una mezcla de sentimientos y emociones por parte de quienes participaron del conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido por Malvinas.





En San Pedro, los ex combatientes: Luis Alberto Bogado, Enrique José Nuñez, Miguel Ángel Nuñez, Abelito Procopio, Lindolfo Ángel Moreira, Celso Gonzales, Jorge Grondona, Florentino Machado, Francisco Alberto Viera y Luisildo Jasecke, quienes hicieron un alto y con profundo sentir rindieron homenaje a sus camaradas que hoy ya no están.





Considerando que en el país se encuentra vigente la cuarentena obligatoria para luchar contra el Coronavirus, no fue posible la realización del acto, sin embargo con respeto y enorme emoción recordaron memorable fecha, “hoy tomamos el timón para mantener viva la memoria en este hecho transcendental que debe unirnos como pueblo, comprometiendo a los jóvenes a continuar con la antorcha de Malvinas encendida, poniendo en alto los valores y principios en memoria de nuestros héroes, los que no están y los que seguimos, quienes caminamos entre la gente como uno más, pero aun en muy adentro en nuestra sangre corren los recuerdos de los que han quedado, es un día muy especial”, indicó a El Territorio, Luis Bogado, ex Combatiente de Malvinas.

Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y en la capital de la Araucaria la fecha no fue pasada por alto. Desde primeras horas los sampedrinos colmaron los redes sociales con posteos en alusión a la fecha y de forma silenciosa pero con valioso fervor patriótico combatientes de Malvinas junto a autoridades izaron el pabellón nacional, realizaron un minuto de silencio y colocaron una ofrenda floral en la plaza de los Héroes de Malvinas.