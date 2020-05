San Pedro: clubes de fútbol 5, entre la agonía y la esperanza de retornar

Miércoles 27 de mayo de 2020 | 14:00hs.





En este caso, desde el mencionado lugar, asumen no sólo el compromiso para que se cumpla un protocolo de seguridad, sino de actuar como contralor a nivel social, concientizando a los deportistas que quieran alquilar el espacio. En lo que respecta al Protocolo de Seguridad, estaría basado en normas, en cuanto a los horarios de ingreso y salida con puntualidad, disponer de espacios intermedios entre grupos para evitar la aglomeración de jugadores, indicación de la entrada y salida para que el acceso sea controlado, al igual que los espacios de estacionamiento de los distintos medios de locomoción.



Así también exponer en una cartelería las medidas de sanitarias que exige el Ministerio de Salud, para el cuidado personal, brindar alcohol, jabón y toallas descartables, exigir el uso de barbijo, no permitir personas que no estén afectadas al equipo que realizó el alquiler y profundizar la limpieza en las áreas comunes.

En San Pedro, son más de tres los espacios que disponen de canchas para la práctica de fútbol 5, quienes tras permanecer 60 días a puertas cerradas, agonizan porque sin la prestación del servicio, la recaudación bajó a cero mientras que las deudas por no poder hacerle frente al pago de gastos fijos aumentaron por lo que, plantean un protocolo de seguridad para volver a trabajar.En esta oportunidad, la difícil situación fue transmitida por el complejo deportivo "La Araucaria Fútbol 5", emprendimiento que en parte fue posible, mediante la aprobación de un Crédito del Fondo de Crédito de Misiones, donde la subsistencia depende del alquiler diario de la cancha y ante la situación epidemiológica por el coronavirus, lo único que acumulan son las cuentas, situación que la estarían padeciendo más de 300 complejos deportivos en la provincia.En esta semana, y considerando que hace más de veinte días que en Misiones no se registran nuevos casos positivos de Covid-19, redactaron un protocolo con la esperanza de volver a la actividad de forma paulatina. "Estamos agonizando ya que del 1 al 10 de cada mes tenemos los vencimientos de todos los servicios sin poder hacerle frente. Es de público conocimiento que en los distintos barrios se reúnen en los espacios libres a jugar al fútbol, sin controles ni medidas de seguridad. Esperamos poder reunirnos con las autoridades competentes para articular las acciones que nos permita cumplir con las medidas de seguridad e iniciar de manera paulatina las actividades", indicó en diálogo con El Territorio Mónica Eizmendi, propietaria.