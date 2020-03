San Pedro: ante la emergencia, intensifican las tareas de lucha contra el dengue 

Viernes 13 de marzo de 2020 | 09:10hs.

La Municipalidad de San Pedro junto a Salud Pública, luego de adherirse al decreto provincial por emergencia sanitaria y epidemiológica, refuerzó las tareas para erradicar el mosquito transmisor del dengue, apuntando fuertemente a la concientización y el compromiso de los referentes barriales. Sólo en lo que va de marzo hubieron más de 50 casos sospechosos.En lo que respecta a bloqueos sanitarios se realizaron más de 122, desde que se comenzó con la campaña, por ello, a diferencia del cronograma de actividades organizadas en un principio, las autoridades detallaron un nuevo sistema de trabajo fijo, donde el municipio pone a disposición todo el recurso material y humano, necesario para avanzar con los descacharrizados, fumigación e información a la población a fin de lograr la limpieza en los patios.Pese al trabajo que vienen realizando, continúan registrándose pacientes con síntomas febriles por lo que apuntan a unificar esfuerzos con las demás fuerzas enseñando técnicas de limpieza, trabajando junto al vecino "Vamos a llevar adelante un cronograma fijo, primero pasarán los promotores, al día siguiente el camión y la fumigación, necesitamos trabajar con el vecino, no solo cuenta que limpien, sino que, no están respetando la época de poda y es un trabajo que se realiza en julio y agosto. Es importante que se tome conciencia de que no estamos exentos a lo que pasa en el mundo", indicó a El Territorio, Eliana Koslowski, directora de Inspección Municipal.Los trabajos se realizan también en zonas rurales con urbanización como Tobuna donde desde ayer se realiza el descacharrizado, como así también Terciados Paraíso, en este último destacan la limpieza por parte de los moradores. En ambos lugares no se registraron focos.