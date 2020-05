San Pedro: aglomeración y extensas filas para percibir haberes 

Viernes 8 de mayo de 2020 | 15:30hs.

Desde muy temprano, pese a las bajas temperaturas, es preocupante la aglomeración de personas en las filas en cajeros automáticos y el Correo Argentino que aguardan para percibir haberes en la localidad de San Pedro y si bien el uso de barbijo fue adaptado por el cien por ciento, el distanciamiento no se respeta. Las personas se encuentran a una distancia de menos de un metro.La postal se viene repitiendo durante toda la semana, algunos días, como este viernes, con mayor intensidad, si bien la atención para el pago del Ingreso de Emergencia Familiar en el Correo Argentino es muy ágil, afuera las personas no toman conciencia en lo que respeta el distanciamiento social obligatorio.En el caso de los cajeros, al parecer el amontonamiento se produce porque conocidos se encuentran en el lugar y utilizan el riesgoso espacio para ponérse al día, lo que preocupa ya que se recomienda salir mantener más de un metro y medio de distancia como mínimo.Además se observa poco acatamiento en lo que respeta los protocolos de seguridad, en los rubros habilitados días atrás como talleres mecánicos y obras privadas, en estos casos no se respeta el aislamiento social en espacios reducidos y algunos empleados no utilizan barbijos, guantes o máscaras.