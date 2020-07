San Pantaleón sin celebración este año en Santa Ana

Domingo 26 de julio de 2020 | 09:12hs.

Después de 39 años consecutivos en los que miles de promeseros llegaban cada año a Santa Ana para venerar al patrono de los enfermos, San Pantaleón, este año no será de esa manera a causa de la pandemia de Covid-19.





El Territorio dialogó con Alejandro Ferreira, cura de la parroquia de Santa Ana y San Joaquín ,patronos del pueblo, cuyo día se celebra este domingo 26, dijo "que este 26 de julio se celebra el día de los patronos del pueblo pero para evitar aglomeraciones no se realizará la fiesta patronal Santa Ana 2020".





"En tanto y bajo el lema (con María servidores de esperanza) solamente llevaremos a cabo tres misas con el protocolo de cuidados correspondientes, la primera será a las 9 de la mañana, a las 12 la segunda y a las 18 la tercera misa, en tanto, que la tan esperada fiesta a San Pantaleón y es la decisión más importante que hemos tomado, es que este lunes 27 no habrá celebración por el día de San Pantaleón por cuestión de la emergencia sanitaria que rige en el país y la provincia para que no se aglomeren personas", explicó el cura párroco.





"Sabemos que los peregrinos vienen de otras localidades en multitudes y debemos protegernos y proteger por eso no habrá celebraciones y se aconseja a los peregrinos quedarse en sus casas , no moverse por lo menos por este año, orar al Santo desde sus lugares sin arriesgarse en esta época tan difícil que estamos viviendo, es importante más que nunca la oración de todos los devotos. La parroquia Loreto Santa Ana no abrirá sus puertas ese día", dijo el párroco





Fuentes de la comisión de San Pantaleón indicaron que a pesar de este año atípico para los feligreses, la buena noticia es que esta semana entrante se comenzará a construir la capilla de San Pantaleón en el barrio homónimo, ya que como lo publicó El Territorio, a mediados del año pasado la capilla original fue demolida para realizar la obra de la autovía.