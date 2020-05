San Martín de Tucumán desafía a la AFA y advierte que llegará al TAS para pedir el ascenso

Lunes 18 de mayo de 2020 | 17:52hs.

San Martín de Tucumán está en pie de guerra contra la AFA y no da un paso atrás. La dirigencia del Santo quiere que le den el ascenso a Primera por haber terminado primero en la zona B de la Primera Nacional cuando se dio por cancelada la temporada del fútbol argentino al tiempo que se cancelaron los descensos en todas las categorías.









El club tucumano entiende que si no se juega por los descensos tampoco se debe jugar por los ascensos y seguirá reclamando hasta las últimas consecuencias, incluso en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).





Hoy, Roberto Sagra, presidente de San Martín, indicó: "Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos. Si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol".







La decisión de la AFA de suspender los descensos y definir en cancha los ascensos parece no tener vuelta atrás, aunque fue aprobada de manera repentina y publicada en el Boletín Oficial en la madrugada previa a la votación del Comité Ejecutivo.







"Todos los caminos conducen a Tigre por su vínculo con Sergio Massa", dijo el presidente de San Martin, quien le apuntó al club de Victoria y al presidente de la Cámara de Diputados.







"Jugar después del mes de junio nos pone en una situación muy difícil, ya que no podremos contar con el mismo plantel que venía primero en la tabla de posiciones”, dijo Sagra, que además enfatizó: “Es muy grande el perjuicio deportivo y económico que nos ocasiona esta decisión de la AFA”, afirmó Sagra.







La semana pasada, el club había apuntado fuerte contra Chiqui Tapia y emitió un duro comunicado denunciando que "su escritorio es más poderoso que la pelota".







Pese al reclamo de los tucumanos, el otro club que estaba en las mismas condiciones apoya la decisión de jugar por el ascenso y que se cancelen los descensos. Se trata de Atlanta, que estaba puntero en la zona A del campeonato, y cuyo presidente firmó en los últimos días un documento apoyando la gestión de Tapia y las decisiones de la AFA.