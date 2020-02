San Lorenzo y Vélez juegan un partidazo en el Nuevo Gasómetro

Domingo 9 de febrero de 2020 | 16:00hs.

San Lorenzo buscará una victoria que le permita entrar en zona de clasificación de Copa Sudamericana ante un Vélez que quiere ganar para acercarse al líder River en un partido válido por la decimonovena fecha de la Superliga. El encuentro se jugará en el estadio Pedro Bidegain a partir de las 17.35, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.El Ciclón viene de perder por 1 a 0 en su visita a Newell´s y para conseguir el primer triunfo de 2020 el entrenador Diego Monarriz deberá definir si elige repetir por tercera vez consecutiva en el torneo el mismo esquema y los mismos nombres. El técnico también podría retomar la idea inicial desde que comenzó a dirigir al primer equipo y en ese caso Gonzalo Rodríguez iría por Juan Ramírez.Por otra parte, la llegada de Ignacio Piatti quedó stand by porque Nicolás Fernández, uno de los juveniles que ingresó en la negociación, no está convencido de jugar en la MLS.Si bien existía un acuerdo con el Montreal Impact y la cuestión económica con el jugador no era un problema, apareció la mencionada traba con Fernández, al que la dirigencia cedió el 80% de su ficha y debería partir a principios del 2021.Vélez viene de igualar 1 a 1 ante Aldosivi, quiere conseguir un triunfo que lo acerque a River y para ello el técnico Gabriel Heinze dispondría el ingreso de Ricardo Centurión por el lesionado Fernando Gago.En caso de que Heinze confirme la variante, el exRacing y Boca que ya fue titular en la Copa Sudamericana donde marcó el gol del triunfo ante Aucas de Ecuador, tendría su debut en la Superliga.El entrenador no podrá contar con Luis Abram debido a que fue expulsado frente a Aldosivi y sería reemplazado por Matías De Los Santos mientras, tomando como referencia a los once que empezaron jugando ante el elenco marplatense, Alexander Domínguez irá por Lucas Hoyos.