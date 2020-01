San Lorenzo y Estudiantes igualaron en el regreso de Mascherano

Sábado 25 de enero de 2020 | 22:07hs.





El ex delantero de Boca, goleador de la pretemporada albirroja, consiguió el empate en el primer balón que tocó luego de un buen pase largo del debutante Javier Mascherano, quien cristalizó su regreso al fútbol argentino 14 años, 6 meses y 22 días después lo que había sido su último partido en 2005.





El conjunto pincha terminó consiguiendo un buen punto en condición de visitante ante un rival de cuidado y aunque quedó la sensación de que puede mejorar más desde el juego teniendo en cuenta la jerarquía individual que tiene en el campo, la igualdad le sienta bien.





Además de Mascherano, también hizo su estreno el uruguayo Martín Cauteruccio, que retornó al fútbol argentino ante el club con el que fue campeón del torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016. El uruguayo tuvo algunos movimientos interesantes pero no terminó de pesar demasiado en ofensiva y se fue reemplazado en el segundo acto.





Es que al conjunto de Milito le faltó un poco de agresividad y no encontró en Lucas Rodríguez ni en García, la pimienta que pueden darle complementándose con Ángel González. La línea de volantes alibirroja no estuvo fina y por tanto no sirvió de nexo para alcanzarle la pelota al referente de área que provino desde el fútbol mexicano.





Para iniciar en cancha del Cuervo, el entrenador Gabriel Milito optó por un esquema 4-2-3-1 dinámico que por momentos ponía a tres puntas en ofensiva ya que el mencionado uruguayo tenía las compañías del propio Diego García y Ángel González.





Por su parte el "Jefecito" se paró como una especie de volante tapón para darle al equipo balance y agresividad en la marca, aunque rápidamente quedó condicionado por una amonestación que llegó a los 21 minutos del primer acto. Sin embargo, su experiencia y jerarquía, le permitió manejar la situación para poder convertirse en uno de los mejores valores del elenco estudiantil.





El León comenzó siendo más que local, adueñándose del protagonismo del juego y así logró tener en los pies de Cauteruccio la primera y prácticamente la única ocasión de gol. El delantero giró en el borde del área y sacó un derechazo bajo que se fue cerca del poste derecho.





Si bien el conjunto albirrojo no era tan profundo como para lastimar, el trámite en el primer cuarto de hora lo mostró más aplomado y cómodo que su rival. Con el correr del reloj el Ciclón emparejó un poco el desarrollo pero tal como le sucedía al Pincha le faltaba "punch" en ofensiva y apenas pudo arrimarse con una pelota quieta que terminó con un cabezazo de Alejandro Donatti que se fue desviado.





Cuando el juego llegó al minuto 34 se dio un apagón en el suministro eléctrico que demoró las acciones pero tras siete minutos, el juego pudo reanudarse. Tras el parate, el León volvió a aproximarse, esta vez mediante un balón detenido en el que Facundo Sánchez había ganado en el primer palo y concretaba de cabeza, pero la jugada fue anulada correctamente por posición adelantada.





La última del primer acto también fue para el León pero Schunke cabeceó mal luego de otro balón quieto. Tras esta acción el árbitro Dóvalo pitó el final y el León se fue al descanso habiendo mostrado una leve superioridad que no logró acentuar debido a su falta de profundidad en los últimos metros.









Pero como sucedió en el primer tiempo, aunque a la inversa, fue el León el que emparejó el trámite con el transcurrir de los minutos. Lo tuvo el Demonio con un buen remate rasante, en su última acción antes de dejarle su lugar a Mateo Retegui, pero el balón se fue contra el caño derecho.





El ex delantero de Boca, uno de los goleadores de la pretemporada, se posicionó como punta al lado de Cauteruccio y el Pincha quedó parado con dos referentes de área. Pero el centrodelantero no llegó a entrar en acción que el local se puso en ventaja mediante Bruno Pittón cuando el Pincha volvía a mostrarse un poco mejor.





Y le dio resultados porque el propio Retegui le ganó la posición a Coloccini en una pelota larga enviada por Mascherano y sentenció la igualdad mediante un toque con el pie derecho. Tras algun sobresalto que pudo solucionar Mariano Andújar el juego transcurrió sin demasiado para destacar y el Pincha consumó una igualdad que le sirve para seguir escalando en la tabla de posiciones.





Ahora el Pincha se ubica a cinco unidades River (debe jugar aún) y Argentinos Juniors, y su objetivo de mínima será ingresar en la zona de clasificación a las copas internacionales.



