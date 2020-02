San Lorenzo tropezó en Córdoba: perdió con Talleres en un partido que tuvo tres expulsados

Domingo 16 de febrero de 2020 | 08:30hs.









El partido cambió a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Penel expulsó mal a Juan Ramírez. El árbitro le mostró la segunda amarilla al futbolista de San Lorenzo, cuando en verdad la falta la había cometido su compañero Alejandro Donatti. Ese error rompió la paridad: el Ciclón se fue al entretiempo con un jugador menos y preocupado por lo que se venía. Jonathan Menéndez, a los cinco minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del partido. Fue un tanto extraordinario, con un remate cruzado impecable. Además de Ramírez (en San Lorenzo) y Herrera (en Talleres), el propio Menéndez vio la roja en una de las últimas jugadas de la noche.El partido cambió a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Penel expulsó mal a Juan Ramírez. El árbitro le mostró la segunda amarilla al futbolista de San Lorenzo, cuando en verdad la falta la había cometido su compañero Alejandro Donatti. Ese error rompió la paridad: el Ciclón se fue al entretiempo con un jugador menos y preocupado por lo que se venía.





Talleres aceleró en el segundo tiempo. Sabía que era un buen momento como para marcar la diferencia. Medina sacó a Enzo Díaz y le dio lugar a Tomás Pochettino. Ese cambio le dio aire fresco. Fue entonces que a los cinco minutos de la segunda parte, Menéndez conectó un disparo fantástico, de media distancia, que se incrustó en el arco de Torrico.



El panorama de San Lorenzo era desolador. Diego Monarriz había sacado en el entretiempo a los hermanos Romero (que, particularmente, no vieron el segundo tiempo en el banco junto a sus compañeros) para que ingresaran Ramón Arias y Adolfo Gaich. Pero el equipo no funcionaba. Como si fuera poco, a los 14 minutos Nicolás Fernández salió lesionado en la rodilla izquierda. Le harán estudios para determinar la gravedad de la misma.



Talleres jugó mejor. Pudo haber ampliado la diferencia. Pero a los 41 minutos hubo una jugada milagrosa: Pittón, dentro del área chica, desperdició una oportunidad increíble de llegar al empate. En ese momento de desató un partido singular.



A los 43 Herrera se fue expulsado. El arquero cruzó muy duro a Gaich. Como el local no tenía más cambios, Bustos fue al arco. Luego tuvo que dejar la cancha Menéndez. San Lorenzo, sin embargo, en esos pocos minutos ni siquiera pudo patear al arco. Talleres resistió bien. En el Ciclón todavía dura la bronca por la roja del primer tiempo.



Fue un partido atípico el que se jugó ayer, sábado, por la noche en Córdoba. San Lorenzo perdió con Talleres 1 a 0 en la Superliga, pero lo extraño no estuvo en el resultado, sino en lo que ocurrió en el final. El local, ya sin cambios, tuvo que afrontar los últimos minutos con el delantero Nahuel Bustos en el arco debido a la expulsión de Guido Herrera a los 43 minutos de la segunda parte. De todas maneras, el equipo de Medina resistió y se quedó con la victoria. Desde San Lorenzo terminaron muy molestos con Ariel Penel: en el primer tiempo, el árbitro le mostró la roja de manera injusta a Juan Ramírez.