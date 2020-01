San Javier: vecinos decidieron cortar la ruta si no logran una solución con Electricidad de Misiones

Viernes 17 de enero de 2020 | 23:44hs.

Los vecinos de la fronteriza localidad de San Javier reunidos en asamblea en la primeras horas de la noche de hoy viernes, tal como lo había informado El Territorio; pidieron al intendente local Matías Vilches, que agote todas las medidas para que el lunes bajen a San Javier a la nueva asamblea de vecinos, el presidente de Electricidad de Misiones y demás autoridades con una solución concreta a la problemática, ya que de no concretarse ese pedido contemplan medidas extremas como cortes por tiempo indeterminado de rutas.





Fabio Hepner, el comerciante y empresario aseguró ademas "la convocatoria de vecinos se produjo por el cansancio e indignación por los cortes permanentes de energía, esto, reitero, no es contra nadie es porque ya no aguantamos más vivir así, hay gente enferma, gente que no puede tener siquiera alimentos en las heladeras porque se les descompone todo con la pérdida que ello implica, gente que no puede descansar por el calor que hace últimamente y ni un ventilador puede prender para refrescarse un poco, realmente la situación no da para más, hemos pedido al intendente local que se comprometa en convocar a las autoridades de Electricidad de Misiones para el lunes a las 19 en esta misma plaza, principalmente el presidente de la institución provincial para que venga con soluciones concretas, nosotros los vecinos de San Javier hasta acá llegamos, esa es la conclusión que entre todos sacamos hoy, y si eso no se da el lunes, el martes saldremos de manera masiva a cortar rutas, se que son medidas extremas pero también es extrema e insostenible la situación que estamos viviendo" dijo Hepner.





El Territorio consultó al intendente local, quien al estar presente en la reunión dijo "nuestra realidad es que necesitamos solucionar el problema, creo que Energía de Misiones conoce la situación y conoce cuales son las vías de solución del problema y como intendente del pueblo pero también ciudadano local y entendiendo que el vecino está haciendo un reclamo con argumentos sólidos que necesita una solución es que me comuniqué con el presidente de Electricidad de Misiones hace un momento, con el gobernador y vamos a tratar de darle una pronta solución a este problema que nuestro pueblo está padeciendo" dijo Vilches.