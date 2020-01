San Javier: vecinos cansados de los cortes de luz se reunirán en asamblea

Jueves 16 de enero de 2020 | 09:10hs.





Los vecinos viven a diario los graves inconvenientes que conllevan la falta de energía como pérdidas de cadenas de frío en negocios que no tienen generador de electricidad a combustible o el caso de personas que usan aparatos por problemas de salud como los concentradores de oxígenos los que no funcionan si no es con electricidad y arriesgan así sus vidas.





El Terriorio dialogó con uno de los habitantes del pueblo, Mario , quien dijo "hay días que mi madre está un poco mejor y aguanta unas horas sin el concentrador, pero hay otros que depende las 24 horas y cuando corta la luz ella debe quedar quieta, sin realizar ninguna actividad que demande mayor oxígeno. Es realmente dramático y se que no sólo ella es la que sufre esa situación, hay muchas personas aquí que arriesgan sus vidas cuando corta la energía eléctrica, es pedir a Dios nomas que los ayude hasta que se solucione el problema.





En tanto, uno de los voceros de la comunidad de San Javier Fabio Hepner destacó: "el viernes se que será una concentración masiva porque esto no da para más, la gente está padeciendo las consecuencias del calor, no se puede dormir, se pierden alimentos por que se rompe la cadena de frío, esos son sólo algunos de los problemas de los tantos que ocasiona el hecho de tener un servicio que no funciona. Quiero dejar en claro algo fundamental, los trabajadores de Electricidad de Misiones locales hacen magia con una pinza y un alambre , pero así no se puede, necesitamos urgente una solución al problema".





Amelia García también dialogó con El Territorio y con mucha indignación remarcó, "mi madre es electrodependiente, tiene apenas 30 por ciento de oxígeno en sangre y con estos cortes prolongados de luz estamos todos muy preocupados por ella, ¿si le pasa algo quien se hace cargo?.





En tanto la localidad sigue sin luz desde las 20 de ayer, jueves, y de acuerdo a averiguaciones realizadas por este medio, en la mañana de este viernes se repite la situación y es incierta la cantidad de horas que continuarán sin el servicio.





Los ciudadanos continúan esperando con mucho nerviosismo la solución a la falla que está en un lugar de difícil acceso ya que se encuentra en cercanías del Cerro Monge y trabajará una cuadrilla de de transmisión que irá desde la ciudad Posadas y deberán ser ayudados por el municipio ya que deben abrir paso con una retroexcavadora, indicaron.





Los consultados destacaron la garra que pone el personal local para arreglar todo lo que pueden, "con una pinza y alambre los trabajadores locales hacen maravillas", dijo Fabio Hepner y agregó, "esto no da para más, San Javier necesita una solución urgente".

Los vecinos de San Javier, cansados de los cortes de energía eléctrica se autoconvocaron para el próximo viernes a una asamblea vecinal en la plaza central de la localidad para analizar posibles medidas de fuerza.