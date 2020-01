San Javier: reclaman por permanentes cortes de luz

Domingo 12 de enero de 2020

Después de un nuevo y prolongado corte de electricidad en la localidad de San Javier por más de siete horas, muchos vecinos manifestaron su malestar ya que la situación se repite -más allá del temporal- semana tras semana. Los constantes cortes en el sistema eléctrico son moneda corriente, principalmente en horas de la tarde y en algunas zonas no llegan los 220 voltios, según comentaron vecinos y empresarios de la localidad.

En diálogo con El Territorio expresaron su indignación porque, según indicaron, los postes están en muy malas condiciones en el tendido sobre ruta 4, la tensión es baja y debido a ello se están quemando motores de pequeñas industrias. Además no prenden los ventiladores, aires acondicionados, por lo que los días de calor se sienten mucho más.

Jorge Trukin, profesional que tiene una veterinaria en San Javier, expresó: “Creo que deben dejar de esperar a que venga un viento y derribe los postes para recién hacer el cambio, hay muchos que están inclinados y que van a terminar cayendo sin viento. Sin dudas deben traer la grúa y empezar a trabajar para mejorar el servicio; con cada tormenta y aún sin viento los usuarios padecemos la falta de energía. Encima que pagamos una tarifa elevadísima que no condice con el mal servicio, se entiende que muchas veces no tienen los materiales pero algo hay que hacer y ahora, no esperar más".

Además destacó que debido a la situación que están padeciendo con el tema eléctrico los vecinos están organizándose para elevar un reclamo a la empresa de electricidad, "no es contra nadie sino para que vean la manera de ayudar al distrito de San Javier para que solucionen este problema que viene desde hace mucho tiempo y se agrava con el paso del tiempo”.

Trukin destacó además que de ser necesario recurrirán a Sergio Lanziani, secretario de Energía de la Nación, para que “de ser posible también él arbitre los medios para dar de una vez solución a esta problemática".

Por su parte, Fabio Hepner, propietario de un hotel y una panadería, manifestó que si bien el personal de Energía de Misiones acude cada vez que es necesario, no tienen las herramientas necesarias para realizar su trabajo en óptimas condiciones, por lo que el problema es mucho más estructural. Asimismo, comentó que perdió clientes debido a la falta de luz y muchos comerciantes de la zona perdieron la cadena de frío de sus alimentos, lo que supone un quiebre a la economía local.

“No es ir contra de nadie sino que necesitamos que se agilicen los trámites. Vivimos estresados porque sabemos que en el momento menos indicado se corta la luz, no hace falta un viento para que eso suceda, eso quiero dejar claro", dijo el comerciante. Por otra parte, Hepner recordó que con las medidas de fuerza con cortes de ruta incluidos que realizaron hace tres años, lograron que las autoridades de la entonces Emsa asistan a la localidad, donde prometieron soluciones que nunca llegaron. Además, en diciembre pasado se quemó un poste debido a la negligencia de personas que querían quemar un enjambre de abejas que se encontraban en ese poste, dejando sin luz a San Javier, Itacaruaré y aledaños.

El Territorio intentó comunicarse con responsables del distrito local -para dialogar sobre la problemática-, aunque sin fortuna.