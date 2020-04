San Javier: dio a luz en su casa con ayuda de la madre y promotora de salud

Lunes 20 de abril de 2020 | 20:40hs.

Una joven madre del barrio Santa Rita de San Javier presentó trabajo de parto en la madrugada de este lunes y no pudo llegar al hospital para ser derivada al Samic de Alem y tuvo a su beba en la casa.









El Territorio dialogó con Cristina Pérez (27) quien ya en el hospital de San Javier este mediodía dijo "todo fue muy rápido, anoche sentí unos dolores pero no le dí importancia, dormí bien toda la noche, esta madrugada me desperté con contracciones, llamé a mi madre quien fue la primera en asistirme, cerca de las siete llamé a Gabriela Sena, la promotora de salud que me siguió en el embarazo, le dije que ya no podía más, que mi bebé iba a nacer, ella como una gran agente de salud me acompañaba por teléfono, fue increíble, le dije que me ayuden, pero no aguanté hasta que lleguen, mi hijita nació antes”, contó la mujer.





“Fue mi madre la primera en recibirla, no tenía ni idea que hacer, pero valoro mucho que me haya acompañado tanto, para eso llegó Gabriela con la ambulancia y otras personas, después me enteré que eran una enfermera y un enfermero, Gaby me ayudó de una manera tan significativa para mí, por suerte mi beba vino bien, no hubo complicaciones" añadió llena de emoción Cristina.







Así Jheylian Evaluna nació con 2.100grs a las 7.10 de este 20 de abril. Cristina contó además que el primer nombre encontró en internet y significa "Amistosa y comprensiva" y el segundo nombre lo eligió la tía paterna por la hija de Ricardo Montaner, ya que es fanática de las canciones de la artista.







Este medio también dialogó con Gabriela Sena la promotora de salud que acompañó a Cristina en los controles de embarazo y también en este gran día. "Estoy muy emocionada, nosotros, los promotores de salud nos capacitamos mucho pero no me imaginé jamás vivir un momento así y que una paciente tenga tanta confianza como para recurrir a mi, eran las 7 y diez de la mañana, yo me estaba yendo a mi puesto en Tres Esquinas, (ingreso a San Javier por ruta 4 y 2 )”, contó la mujer.







“Estoy tan emocionada que aún me parece un bellísimo sueño, ya que estamos todos tan abocados al Covid-19, más aún aquí en la frontera, cuando la mamá me llama y me dice lo que le estaba pasando le pido que se tranquilice que no estaba sola que de alguna manera iba a ir a su casa a buscarla, llamo al hospital y no podía salir la ambulancia así que voy yo al hospital y pido por favor la ambulancia, como no había chofer el enfermero Carlos Chagas no dudó en conducir él y junto a una enfermera fuimos a la casa de Cristina, allí estaba su bebita recién nacida, aún con el cordón, así que la ayudé lo más que pude, junto a los profesionales enfermeros, yo no podía creer ese momento, es un momento en que uno olvida todo lo triste que está pasando en el mundo y se da cuenta que la vida sigue”, detalló una emocionada Gabriela.







Por último explicó que asistieron a Cristina y su beba, “la controlamos a la recién nacida y las llevamos al hospital donde se les realizó los demás exámenes médicos y la documentación correspondiente".







Como agradecimiento a apoyó durante todo el embarazo y sobre todo en el parto, Cristina decidió que Gaby sea la madrina de la pequeña Jheylian.