San Javier: denuncian y suspenden a empleado municipal acusado por fraude

Jueves 18 de junio de 2020 | 10:00hs.

Un empleado municipal que además se dedicaba a realizar motomandados para los vecinos que no podían hacer compras, contratado por la comuna de San Javier fue denunciado en las redes sociales por varios vecinos que aseguraron que el joven se habría quedado con dinero del IFE.La modalidad llevada a cabo por el empleado municipal habría sido tras el ofrecimiento a realizar él mismo los trámites correspondientes para el cobro. La situación despertó la duda en los beneficiarios que nada sabían de lo que pasó con la plata que presuntamente había sido depositaba en el banco.Las denuncias por las redes sociales llegaron a oficializarse en la comisaría local cuando Silvia Liliana A., del barrio Santa Teresita denunció a Juan Daniel E. quien se encontraba en cercanías del cajero del banco Nación sucursal San Javier ofreciéndose para ayudar a quienes no sabían operar con el sistema de códigos.La denunciante argumentó que una vez obtenido el número de código el hombre le dijo que regrasara al otro día, pero al no obtener respuestas le solicitó al acusado que inmediatamente le diera los diez mil pesos que le correspondían por lo que se presentó en su domicilio dándole la suma solicitada pero sin dar argumentos de porqué no lo había hecho antes.El caso pasó al Juzgado de Instrucción N°5 de Leandro N. Alem caratulado como Defraudación y el empleado contratado quedó suspendido por orden del ejecutivo municipal hasta que la justicia se expida."No vamos a permitir ningún tipo de estas acciones o similares ni tampoco vamos a juzgar, el empleado contratado quedó suspendido hasta que se expida la justicia que es la encargada de investigar y juzgar", dijo el intendente de la localidad de San Javier, Matías Vílchez.