San Ignacio: un hostel en cuarentena por el Covid-19 y puestos de control sanitario en la localidad

Lunes 16 de marzo de 2020 | 19:00hs.

Una situación muy particular vive la localidad de San Ignacio desde el día sábado cuando se detectó la entrada a localidad de una pareja de españoles a quienes, a pesar de que las autoridades los buscaban no pudieron hallarlos hasta la mañana de este lunes cuando detectaron su ingreso a un hostel de la localidad.









Desde ese preciso momento junto al Ministerio de Salud de la Provincia se activó el protocolo correspondiente y el lugar entró en cuarentena quedando dentro del lugar la pareja de españoles y la recepcionista del hostel. Las tres personas se encuentran en el interior del edificio con el control policial correspondiente.





Los españoles no presentan síntomas pero por prevención se activó el protocolo. El Territorio intentó comunicarse con el alojamiento pero no obtuvo respuestas.







Por otra parte, el municipio habilitó puestos de control sanitario en todos los accesos a la localidad. En diálogo con El Territorio, Santiago Rodriguez, de la municipalidad de San Ignacio dijo “estamos habilitando puestos de control sanitario en los principales accesos a la localidad como un método de prevención y para detectar turistas extranjeros principalmente a los que vienen de los países con foco del virus en cuestión".







Asimismo, el intendente Javier Peralta manifestó “si bien todos los lugares turísticos locales como las reducciones, paseo de artesanos, etc están cerrados de igual manera llegan personas de países donde circula en este momento el virus, esta mañana hemos detectado la presencia de dos turistas españoles y uno francés por lo que se hizo el protocolo de seguridad, pero todo por prevención, ya que no tuvimos ningún caso que haya dado positivo o con síntomas, la idea no es generar pánico ni algo similar sino solamente proteger a nuestra comunidad”.







Peralta también explicó que tratarán un proyecto de ordenanza que contempla “el cierre de accesos alternativos a la localidad”, dejando sólo tres habilitados con los respectivos puestos de control sanitario. “Además tenemos proyectado conformar el comité de emergencia sanitaria con todas las fuerzas de seguridad que operan en la zona para brindar la mejor información a la comunidad debido a que están circulando muchas informaciones falsas que pone en pánico a la población. Hasta el momento no tenemos casos y esperemos no tenerlo tampoco para ello es importante seguir los pasos correspondientes que fueron indicados desde el gobierno provincial y nacional" cerró Peralta.