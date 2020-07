San Borja con 94 casos confirmados de Covid-19

Jueves 16 de julio de 2020 | 23:15hs.

En San Borja, Río Grande do Sul, Brasil; a 15 kilómetros de Santo Tomé; los casos de coronavirus continúan creciendo: hay confirmados 94 casos, con cuatro víctimas fatales y 106 personas aún aguardan resultados del hisopado.Además desde la cartera sanitaria del estado indicaron que se mantienen en aislamiento domiciliario 289 personas, en su mayoría familiares de los casos confirmados.Cabe señalar que el puente de la Integración, que une la localidad correntina con la brasileña, se encuentra cerrado al tránsito desde marzo.Santo Tomé aún no registra casos de Covid-19. Desde la Comisión de Emergencia por Coronavirus Municipal de Santo Tomé informaron que el paciente sospechoso, a quien se le practicó el hisopado en la jornada del miércoles, dio negativo."Los estudios provenientes de Corrientes Capital realizados al ciudadano que cumple con aislamiento obligatorio en su domicilio dieron no detectable (Negativo)", expresó el informe.Se trata de la persona que se desempeñaba laboralmente en un lugar posible de riesgo, ya que estaba en uno de los accesos a la ciudad.Desde la comuna local, les recuerda a la población la importancia de usar barbijo, mantener distanciamiento social y registrarse cada vez que cruza por un puesto de control.