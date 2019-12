Salvaje ataque de abejas en Candelaria

Lunes 16 de diciembre de 2019 | 17:00hs.

No es la primera vez que pobladores de Candelaria se ven afectados por el ataque de abejas que anidan en distintos lugares en los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, volvieron a atacar en el barrio Evita.







Según pudo averiguar este medio, ayer por la tarde un joven que cortaba el pasto en una vivienda fue sorprendido por un enjambre de abejas que salieron enfurecidas de un poste de luz de cemento y lo atacaron.







De acuerdo al relato de Susana Valenzuela, propietaria de la vivienda,"fue todo muy rápido, el muchacho estaba cortando el pasto y cuando nos dimos cuenta las abejas invadían por todos lados, era imposible escapar".





"El perro estaba en su cucha y lo teníamos atado, fue forrado de los insectos que le picaron por todo el cuerpo, un señor quiso desatarlo, y también fue picado bastante, no podíamos llegar al animal que a las pocas horas murió, ya que no podíamos salir a socorrerlo porque por donde mirábamos había abejas, fue un momento muy feo y uno no sabe qué hacer", manifestó.







Según expuso Susana, "el cortador de pasto salió corriendo desesperado y saltó el muro de UPCN, ahí lo socorrieron, también fue picada una parejita que pasaba por la zona, están enfurecidas las abejas y necesitamos que nos ayuden a sacarlas de ahí", pidió desesperada la mujer.







El Territorio dialogó con el cuidador del club quien asistió al joven picado, Demecio López Chávez, quien relató: "Estaba limpiando la pileta del club y había chicos que estaban decorando el club porque había un evento, ellos me avisaron que cayó un hombre en el pasto me acerco corriendo y vi que tenía la cabeza llena de abejas y aguijones por todos lados, ya no hablaba, su cabeza se comenzó a hinchar mucho y no recordaba su nombre, para entonces ya llegó la ambulancia que llamamos y fue llevado al hospital de urgencia".







En tanto desde bomberos voluntarios , la jefa del cuartel Ramona Blanco dijo "son muchos los pedidos de auxilio que tenemos por la presencia de abejas en la localidad , hay barrios más afectados que otros como el 20 de Junio, Evita y las primeras víctimas siempre son los canes, más aún si están atados, trabajamos con un apicultor cuando se puede él las rescata y traslada a un apiario, pero cuando están metidas en los postes es imposible".