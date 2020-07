Salud Pública gestiona el regreso de obereña que viajó por tratamiento oncológico

Miércoles 22 de julio de 2020 | 13:10hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

Buenas noticias llegaron en las últimas horas para Isabel Zabala y su mamá Elisa Maidana. Desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones se gestiona el regreso de la mujer obereña, tras operarse de un cáncer de mama en Buenos Aires.







La historia de Elisa trascendió ayer, y la solidaridad del pueblo misionero y las autoridades no tardó en aparecer. “Estoy feliz, el doctor Proeza vio la nota y se puso en marcha todo, me dijeron que no me hiciera ningún problema que se iban a hacer cargo de todo”, sostuvo Isabel.







El traslado de Elisa se efectuaría en ambulancia posiblemente mañana. Además estaría incluida la cobertura por el hisopado. En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, Isabel agradeció la solidaridad de la gente que colaboró económicamente para que se concrete la vuelta de Elisa. En ese sentido, al conseguir la ayuda sin costo, señaló que se comunicará con quienes la ayudaron para devolverle el dinero.







“Hasta ayer mi mamá estaba mal anímicamente, muy triste, no quería comer, cuando le comuniqué esto cambió totalmente y ya tiene su bolso preparado. Ahora está muy contenta y ansiosa por volver”, relató.







Además recordó que su madre le pidió que “haga algo porque si tuviera alas volaría hasta Oberá”. “Estoy muy contenta porque logré que traigan a mi viejita para acá”, cerró.







Al regresar, Elisa deberá someterse al aislamiento obligatorio durante 14 días, y luego comenzará su tratamiento de quimioterapia en una clínica obereña.