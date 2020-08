Salud lanzó protocolo para despedir a pacientes terminales con Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 19:45hs.



La cartera que comanda Ginés González García lanzó una serie de recomendaciones a fin de que los seres queridos puedan visitar a quienes padecen de coronavirus y están al borde de fallecer.



En este sentido, el Gobierno explicó que "el propósito principal es lograr que acompañar en los últimos días de vida a las personas que transitan ese doloroso momento. Garantizar aspectos que permitan a los pacientes afrontar el proceso final de su vida con dignidad y permitir a familiares/allegados la posibilidad de despedida presencial de sus seres queridos".



"Las recomendaciones son a sabiendas de que, a pesar de los esfuerzos realizados, muchos servicios de salud atraviesan falta y sobrecarga de personal y no cuentan además con infraestructura o insumos adecuados para poder llevarlas a cabo", amplió.



En paralelo, Salud recomienda a todos los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, dentro de sus posibilidades, "armar un equipo especifico para estas situaciones que debería incluir médicos/as, enfermeros/as, profesional de la salud mental, profesional social (trabajador/a social por ejemplo) entre otros/as".



Además, el Ministerio destaca que serán las propias instituciones sanitarias donde estén internadas las personas las que deberán evaluar y supervisar el cumplimiento de las acciones establecidas en el protocolo.



"Estas recomendaciones pretenden lograr una mirada federal y multidisciplinaria contemplando una situación epidemiológica dinámica y la evidencia científica disponible aportando nuevos conocimientos en relación al SARS-CoV-2 con los que no se contaba al inicio de la pandemia", informaron las autoridades.



El protocolo establece que "los acompañantes deben reunir determinadas condiciones, como tener preferentemente entre 18 y 60 años de edad, gozar de buena salud en general, y no tener factores de riesgo. Sin dudas debe considerarse cada situación en particular para definir los pasos a seguir, ya que si se impelementan los cuidados apropiados el riesgo disminuye".

El Ministerio de Salud de Nación aprobó este miércoles un nuevo protocolo para que familiares de pacientes terminales con Covid-19 puedan despedirlos en los establecimientos donde transitan sus últimas horas de vida.