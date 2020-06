Saltos habilitados para Jonathan

Viernes 5 de junio de 2020

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

Si hay una persona que practica la resiliencia es Jonathan Avellaneda. El misionero sabe cómo recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro y así, una vez más, está arrancando una nueva planificación con horizonte a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Tras la habilitación del atletismo en Eldorado, Jony, acompañado por su entrenador José “Leo” Ibarra, volvió a sentir la adrenalina de saltar y ‘reiniciar el chip’ ya que tras más de dos meses sin ver la vara y la colchoneta, el cuerpo tuvo que acomodarse a eso que sabe de memoria pero que resintió sin actividad.

“Costó un poquito porque me sentí un poco agobiado por hacer los saltos, como que me había olvidado hasta la distancia... todo, me costó, pero ya estamos de vuelta y ese es el lado positivo, volver a entrenar”, compartió Jony, que a los cuatro años le amputaron la pierna derecha al ser picado por una yarará, pero eso no le impidió salir adelante y ser hoy uno de los atletas de primer nivel internacional en salto en alto.

Este primer contacto con los elementos necesarios para hacer salto se dio en el polideportivo Islas Malvinas, con su protocolo correspondiente.

“Empezamos tranqui, hace mucho que no hacía el salto, pero bien dentro de todo y viendo la posibilidad de arrancar con dos veces a la semana y ya la semana que viene sumarle un día más”, explicó Ibarra, mentor de Jonathan en la actividad de alto rendimiento.

Jony inició su carrera deportiva en los Juegos Evita, allí desplegó condiciones en varias disciplinas, pero se destacó en salto en alto y desde allí demostró que para los sueños no hay techo. Tiene títulos argentinos, top ten en citas mundialistas, podios en torneos internacionales y fue 8º en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en el 2016.

“Este año es muy posible que no haya competencias o a fin de año una si es que sale, pero las competencias volverían los primeros meses del año que viene y después Tokio”, resaltó Ibarra sobre el calendario congelado de este año con la pandemia de coronavirus, que aplazó los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para mediados del 2021.

Este año iba a ser clave para Jony que estaba muy cerca de obtener una plaza para sus segundos juegos paralímpicos, pero las chances siguen intactas sólo que se mudaron para el año que viene. La marca la tiene y hoy hay cinco en Argentina que la hicieron, el misionero es uno de ellos, y espera ser convocado a Tokio 2021, ya que en deporte adaptado hay una marca preestablecida y luego el cuerpo técnico de la selección argentina arma la lista de convocados según su criterio.

“Por suerte ya pudimos volver y nos aprobaron el protocolo; ahora tenemos que cumplir con lo que dice para poder entrenar y respetar los horario. Estoy muy contento”, dijo el misionero.

Y agregó que “hace más dos meses que no saltaba y no era lo mismo. Estábamos haciendo un trabajo de abdominales y entrenamiento físico, pero no podía saltar y ahora es genial regresar a entrenar”.

Además de ser un atleta paralímpico, a sus 25 años, Jony asumió compartir su conocimiento y su experiencia personal y deportiva, como Secretario de Deportes de Colonia Mado, siendo el más joven en ocupar este lugar, empatizando con sus vecinos que lo vieron crecer y desarrollarse como uno de los mejores atletas de la provincia.

Además de Jony, Leo Ibarra entrena a un grupo de 20 atletas y de ellos, un puñado están apuntando a una carrera nacional e internacional, como Emilio Giménez que se destacó en el último torneo provincial en el Cepard, en marzo, por lo que de a poco se irán sumando a los entrenamientos con el paso de los días.